Среда, 13 мая, порадует москвичей по-настоящему летним теплом. После нескольких дней сдержанных температур погода в Москве наконец-то перейдет в стабильно теплый режим. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди и, возможно, первые в этом сезоне грозы. Температура воздуха приблизится к отметке +23, что создаст отличные условия для прогулок, но с оговоркой на возможные осадки.

Погода в Москве 13 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +21…+23 градуса. Это на несколько градусов теплее, чем накануне, когда воздух прогревался только до +19. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+14°С. Суточный перепад будет комфортным. Ветер южный, 5–10 м/с — приятный, легкий бриз.

Осадки в Москве 13 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Ожидается кратковременный дождь, который пройдет местами. Но главная особенность этого дня — вероятность гроз. По области местами возможны грозовые явления, сопровождающиеся усилением ветра. Однако пугаться не стоит: это будут классические летние грозы — быстрые и не слишком разрушительные. Ночью осадки маловероятны, лишь местами по области возможен небольшой дождь.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду будет южным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, комфортный. Атмосферное давление начнет снижаться и составит 740 мм ртутного столба днем и 742 мм ночью. Это ниже климатической нормы, но резких скачков не ожидается, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать себя терпимо.

Особых предупреждений от МЧС пока нет, однако водителям стоит быть внимательными во время кратковременных ливней и гроз: видимость может резко ухудшаться, а дороги — становиться скользкими. Пешеходам рекомендуется иметь при себе легкий зонт или дождевик — летний дождь может начаться внезапно и так же внезапно закончиться.

Погода в Москве 13 мая — это классический летний день с теплом, солнцем сквозь облака и быстрыми дождями. Отличная погода для прогулок, встреч и выездов на природу. Главное — следить за небом и при первых признаках грозы найти укрытие. Хорошая новость в том, что такая комфортная и теплая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.