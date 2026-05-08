С этого года лимит увеличен: В Подмосковье ветераны бесплатно пользуются услугами такси

Фото МТДИ Московской области.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, имеют право на бесплатные поездки на такси. Эту программу в регионе реализуют уже девятый год. Ранее лимит таких поездок составлял до 1 тысячи рублей в месяц (без учета количества поездок). Как сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с нынешнего года ежемесячная сумма увеличена до 1500 рублей.

- С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ, - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин и объяснил несложный алгоритм действий: - Ветеран может заказать такси самостоятельно или попросить помощи в оформлении родственника. Для вызова такси нужно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122 с территории Московской области, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. При разговоре необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения и маршрут: адрес подачи машины и конечную точку.

После того, как заказ будет оформлен, на мобильный телефон участника или инвалида ВОВ поступит сообщение с указанием номера, марки и цвета машины такси.

Стоит отметить, что сопровождать ветерана в этой поездке могут его родственники или иные представители.

Особенно эта услуга актуальна в преддверии праздника 9 мая, - рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

ВАЖНО!

- Заказать такси для ветеранов по телефону можно во все дни недели, кроме воскресенья, - с 8.00 до 20.00.

- Право на бесплатный проезд в подмосковных такси имеют право только ветераны ВОВ из списков органов соцзащиты населения Московской области.