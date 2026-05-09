«Награда нашла своего героя»: Губернатор Подмосковья и замглавнокомандующего ВКС вручили «Золотую Звезду» Героя России родственникам легендарного летчика Николая Терёхина

Фото: Евгений Пронин

День Победы - священный для россиян праздник. И даже несмотря на то, что капитуляция фашистской Германии произошла более восьми десятков лет назад, в истории подвигов наших воинов остается немало белых пятен. Впрочем, эту историческую справедливость постепенно удается восстанавливать. Так, в марте 2026 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) легендарному советскому асу Николаю Терёхину. Во время Великой Отечественной войны он совершил три воздушных тарана (причем, два из них в одном бою) - таких летчиков у нас было всего двое. Вторым был Герой Советского Союза Алексей Хлобыстов.

Терёхина к «Золотой Звезде» представляли дважды, но оба раза с документами случалось что-то непонятное… Однако уже в наши дни справедливость восторжествовала - накануне Дня Победы награду получили родственники аса, проживающие в городе Видное Московской области. «Золотую Звезду» Героя им вручили губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Владимир Кравченко.

В годы Великой Отечественной летчик Николай Терехин совершил три воздушных тарана. Фото из семейного архива

Андрей Воробьёв отметил, что Победа ковалась именно такими людьми, как летчик Терёхин.

- В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой была достигнута Победа, каким героизмом отличались граждане нашей любимой страны, в каком возрасте они совершали свои подвиги,— сказал губернатор. — Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла своего героя. Также я хотел бы отметить внимательное, чуткое отношение нашего Президента. Именно на основании его Указа и решения мы сегодня имеем возможность участвовать в таком важном событии.

Николай Терёхин пошел учиться на летчика после срочной службы в Красной армии. До Великой Отечественной участвовал за штурвалом истребителя в боях с японцами на реке Халхин-Гол и освобождении Западной Белоруссии (оба события были в 1939-м).

В июле 1941 года он во время воздушного боя, оставшись без боеприпасов, протаранил два немецких бомбардировщика и успел выпрыгнуть из горящего самолета с парашютом.

Подробности этого боя вдохновили поэта Константина Симонова, который в те годы был военкором, на стихотворение «Секрет победы» - эта баллада была посвящена Терёхину. За тот бой летчика наградили орденом Ленина.

При посадке Николай Васильевич был ранен, но уже через 8 дней вернулся в строй и в первом же - после возвращения - бою совершил еще один таран, сбив еще один бомбардировщик.

- Это беспримерный подвиг, который золотой нитью вписан в историю истребительной авиации Российской Федерации и Советского Союза, - отметил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковник Владимир Кравченко. - Полк под командованием майора Терёхина Николая Васильевича за время Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолет, а лично он – 17. Справедливость восторжествовала, память и вера его боевых товарищей, историков, позволили совершиться такому прекрасному событию.

Свой последний бой летчик-герой принял в конце 1942 года в небе над Новгородской областью. Его истребитель затонул в озере. Позже прах аса захоронили на Валдае. Николаю Терёхину навсегда осталось 26 лет.

Двоюродная внучка героя Ольга Костенко рассказала губернатору Подмосковья, что о Николае Васильевиче ей рассказывали дедушки и бабушки. Сама женщина планирует в ближайшее время съездить на могилу летчика.

- Для нас эта награда - огромная честь, ведь Герой России - высшее звание страны, - отметила Ольга. - Меня до глубины души тронуло, что память о нем жива и спустя столько десятилетий заслуженная награда нашла человека, отдавшего жизнь за Родину. И пусть Николай Васильевич не успел получить ее лично, эта Золотая Звезда станет главной реликвией нашей семьи.