Дождь и до +15 градусов ожидаются в Москве 11 мая 2026 года

Погода 11 мая в Москве все такая же пасмурная. Местами возможны небольшие дожди. Советуем теплее одеваться, а также брать с собой при выходе из дома зонтик, чтобы не промокнуть и не простудиться.

Погода в Москве 11 мая 2026: температура воздуха

В понедельник, 11 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, а также небольшие осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно будет увидеть +13...+15 градусов. Ночью же температура понизится до +10...+12 градусов. Однако осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер прогнозируется юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В понедельник, 10 мая, в Москве ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Не забудьте взять с собой при выходе из дома зонт.

«В понедельник небольшие дожди, ночью +7…+9°, днём +12…+14°», - написал синоптик в социальных сетях.

Потепление прогнозируется в столичном регионе

Тепло вернется в Москву в конце этой недели

Потепление прогнозируется в Москве и Московской области уже на этой неделе, а начнется оно со вторника, 12 мая. В этот день на столбиках термометров можно будет увидеть до +21 градуса. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Потепление прогнозируется, температура будет близкая к норме. 11-го числа ночью дождь, местами сильный, а днем уже небольшой, это связано с приближением циклона с запада - юго-запада. Днем 16-18, по области 13-18», - уточнила метеоролог.