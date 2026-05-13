Сестры по зову сердца

Почти 50 тысяч специалистов - именно столько сегодня насчитывает сестринское сообщество Москвы. Сегодня труд медсестер стал более сложным, технологичным. Теперь они уже не помощники врачей в узком смысле этого слова, а самостоятельные профессионалы, которые развиваются вместе со столичной медициной. Благодаря этому растет и престиж профессии среди молодежи.

БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Как рассказала «Российской газете» заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2025 году специальность «сестринское дело» в столице была на втором месте по популярности у девятиклассников и абитуриентов колледжей. Причем, за последние 4 года прием на специальность вырос на 67%, при этом на бюджет - почти в пять раз!

«В 2024 году на специальность «сестринское дело» поступили около 3 тысяч человек, из них на бюджет - порядка 1,8 тысяч. А в 2025-м число первокурсников по этому направлению достигло почти 4 тысяч. Всего в четырех наших колледжах на медсестру и медбрата сейчас учатся почти 11 тысяч студентов», - подчеркнула вице-мэр.

В 2025-м столичные медколледжи выпустили чуть более 2 тысяч медсестер и медбратьев. Итог радует: две трети, а это 1,4 тысячи, пришли работать в городские больницы. Еще 200 решили пойти в вузы - теперь уже учиться на врачей.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Почему же ребята, едва перешагнув школьный порог, решают осваивать именно сестринское дело?

«Сочетание быстрого старта, узкой специализации и практики в реальных условиях делает обучение по специальности оптимальным треком для молодежи», - указала заммэра.

Свою роль играет и новая городская инфраструктура: современные поликлиники и стационары с самым передовым оборудованием.

«Экскурсии и практика в современных больницах и поликлиниках оставляют на ребятах неизгладимое впечатление. Им хочется остаться здесь работать, - поделилась вице-мэр. Для них этот путь тоже начинается со знакомства с медицинскими медучреждениями - где профессия ощущается не на словах, а в деле».

БОЛЬНИЧНЫЕ КОРИДОРЫ ВМЕСТО ПАРТ

С прошлого года в столице внедрили новый стандарт обучения сестринскому делу, который предполагает глубокую практико-ориентированную программу. Ее создали специалисты крупнейших многопрофильных клиник: ведь именно они в первую очередь заинтересованы в качестве новых кадров.

Сегодня студенты, выбравшие сестринское дело, проходят обязательную углубленную практическую подготовку в крупнейших медучреждениях столицы - среди них Склиф, Пироговская, Филатовская и Морозовская больницы. Более 42% учебного времени они проводят «в поле» вместе с опытными коллегами.

Причем будущие медбратья и медсестры получают и дополнительную узкую специализацию по одному из трех наиболее востребованных и сложных профилей: «Анестезиология и реаниматология», «Операционное дело» или «Рентгенология». Именно в таких специалистах нуждаются московские стационары.

Сегодня, чтобы вырастить хорошую медсестру, мало учебников. Нужны современные, оснащенные учреждения, компетентные наставники и широкое поле для профессионального роста. В Москве, судя по всему, эта формула успешно работает.