В усадьбе, которую Наполеон пытался стереть с лица земли, москвичи теперь играют свадьбы

Почему дворяне солили ананасы в бочках и зачем двести лет назад в Москве строили дирижабль? Об этом рассказывают на новой экскурсии «Вперед в прошлое», которую запустили по усадьбе Воронцово (это юго-запад Москвы) с начала мая этого года.

КАКИЕ УСЛОВИЯ

Мини-путешествие стоит 500 рублей с человека, билеты продаются на сайте «Мосбилет». Сотрудники парка рассказывают: в первые дни был аншлаг. 7-местный электрокар колесил полный. Потом погода немного испортилась, и ряды клиентов временно поредели.

Мне с погодой тоже не повезло: +12, свинцовое небо и периодически накрапывающий дождик. Впрочем, в новенькой китайской электрической «карете» имеется крыша, а боковые стенки-клеенки по запросу можно опустить. Я решила вдоволь померзнуть, но зато осмотреть красоты вокруг «вживую».

Мы минут 10 подождали, не надумает ли кто-то еще присоединиться к поездке, но народ просто подходил узнать условия и стоимость. Кстати, билет можно оформить тут же, перейдя по QR-коду, но придется заполнить свои данные на сайте (либо вспоминать пароли-явки, чтобы авторизоваться через mos.ru), а еще вводить номер банковской карты. Семьи с детьми и пенсионеры чаще всего не хотят заморачиваться.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Так и получилось, что колесить по парку я фактически поехала одна с личным водителем и аудиогидом.

- Все считают, раз усадьба называется «Воронцово», то принадлежала она дворянской семье Воронцовых (был такой в России древний княжеский и графский род, - Авт.). Но это не так, - с ходу огорошил меня голос из динамика. – Усадьба Воронцово известна с 14 века, ее первый владелец – боярин Федор Воронец, его имя и осталось в названии. К 1504 году земли находились в собственности великого князя Московского Ивана III, его сын Василий III все лето 1549 года провел в этих местах, где наверняка стоял великокняжеский дворец. Но в Смутное время Воронцово было уничтожено. А в 17 веке эти земли получает род Репниных, именно при них усадьба переживает свой золотой век.

Дальше – больше:

- При Екатерине II среди дворян в моду вошли оранжереи. В начале XIX века в Воронцово возвели свою, ее крышу сделали полностью из стекла, что было очень дорого. Внутри выращивали разные экзотические растения – так на столе всегда были фрукты вне сезона: клубнику, землянику, дыни, арбузы и ананасы можно было кушать даже зимой. Впрочем, с ананасами вышла интересная история. Сначала их никак не могли вырастить в оранжереях, а когда получилось, стало ясно, что никто не знает, как их есть. Поэтому по старинным рецептам ананасы стали солить, топтать, как капусту, и в тех же бочках хранить. Позже – даже варить для мягкости.

Не успела я переварить эту новость, как «экскурсовод» выдал новый факт:

- А к 1812 году в «Воронцово» изобретатель Франц Леппих строил супероружие – дирижабль, который должен был бомбардировать врага с воздуха. Император Александр I предоставил все необходимое, но в итоге дирижабль к моменту вторжения Наполеона так и не был готов. Поэтому часть его механизмов из усадьбы вывезли, часть уничтожили. Но Наполеон, который знал о строительстве супероружия жестоко отомстил и разрешил своим войскам разграбить и частично разрушить усадьбу – в том числе, стеклянную крышу оранжереи.

Как восстанавливали Воронцово, на экскурсии тоже расскажут. Но все секреты знаменитой усадьбы я вам выдавать не буду. А вот выделить полчаса на небольшое путешествие по красивому парку я настоятельно рекомендую.

А ЧТО ЕЩЕ

Тем более, что потом можно пройтись по тем местам, которые привлекли ваше внимание пешочком, чтобы не спеша все рассмотреть, пофотографироваться, а может и заглянуть в один из восстановленных павильонов.

В бывшей Оранжерее играют свадьбы (вот где на том свете Наполеон негодует!). В Западном флигеле проходят выставки - они меняются каждые два месяца, так что легко стать постоянным посетителем. В других корпусах бывшей усадьбы читают лекции. Например, во время моей прогулки рассказать о свадебных традициях предлагали всего за 300 рублей. Билет легко оформить через терминал на месте.

В хорошую погоду можно покататься по Большому Воронцовскому пруду: 30 минут прогулки на лодке стоят от 600 рублей в будни, от 800 рублей в выходные и праздники, на катамаране – 900 рублей в будни и 1000 в выходные и праздники, на электрокатамаране – 1000 рублей в будни и 1200 – в выходные и праздники.

Перекусить можно тут же: цены в местных кафешках и павильонах, где готовят еду на вынос – средние по Москве: вода от 150 рублей, чай – от 150, капучино 300 мл – от 300, вареная кукуруза – от 250, пончики – от 200, картофель фри – от 250, хот-доги – от 330, бургеры – от 560 и т.д.

НАВСТРЕЧУ КНИГЕ

А еще в усадьбе Воронцово, в парке «Ходынское поле» и в парке 50-летия Октября уже открылись Лесные библиотеки. Это павильончики, полные книг. Есть места внутри (в холодную погоду там тепло и уютно) и снаружи. Даже живописный гамак висит. С едой нельзя, а вот с напитками пустят.

Литература – самая разная: детективы, романы, историческая, научная литература, я даже увидела несколько романов на иностранных языках. Есть отдельные полки для обмена книгами: заберите одну из этих, отдайте одну свою. И еще здесь принимают книги в дар (в хорошем состоянии, конечно), а по выходным проводят разные мастер-классы для детей и взрослых. Их расписание выкладывают в каналы «Парки Москвы» в Максе и в Телеграм. Обычно занятия стартуют в 13.00, так что если придете минут за 20 до начала, успеете занять местечко.

КОНКРЕТНО

Где: билеты на экскурсию - брать на «Мосбилет»:

Когда: мини-путешествия на электрокаре проходят по выходным с 12 до 18 часов каждый час, длятся примерно по полчаса

Сколько стоит: 500 рублей. Пока что оплата через mos.ru. Но, возможно, вскоре запустят и оплату наличными.