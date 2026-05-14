Новые набережные, скверы и прогулочные маршруты: как меняется Москва

В порядок приводят бывшие промзоны, набережные и территории, которые долгие годы оставались неухоженными. Вместо них появляются современные прогулочные зоны, парки, спортивные площадки и новые маршруты для отдыха у воды. О том, как меняется город, в материале…

Новая жизнь набережной «Западный порт»

В районах Хорошево Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский на месте бывших промзон и других неухоженных прибрежных территорий создаются современные общественные пространства, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

В частности, в районе Филевский Парк продолжается реконструкция участка набережной Москвы-реки «Западный порт» — от жилого комплекса «Береговой» до Белорусского моста. Сейчас работы выполнены почти на 70 процентов.

«В результате горожане получат более 800 метров современного прогулочного пространства, а в перспективе оно станет частью маршрута от моста Академика Королева до здания театра “Мастерская Петра Фоменко”. На набережной появятся пешеходная зона, вело- и беговая дорожки», — написал мэр Москвы.

Для отдыха здесь оборудуют зоны с навесами и разноуровневыми лавочками. Для детей появится игровая площадка, а для любителей спорта — современная тренировочная зона с уличными тренажерами.

Кроме того, на набережной разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и деревья-крупномеры.

Шелепихинская и Карамышевская набережные

Одновременно завершается реконструкция Шелепихинской набережной. Готовность трехкилометрового участка уже превышает 70 процентов.

После благоустройства территория станет новым городским променадом и местом отдыха для жителей районов Хорошево-Мневники и Пресненский.

Продолжением Шелепихинской набережной станет Карамышевская набережная — новый пешеходный маршрут по левому берегу Москвы-реки от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда.

«Эта пока еще мало ухоженная территория сохранит свой естественный ландшафт, но станет по-настоящему удобной для отдыха и прогулок. Обязательно укрепим берега и реконструируем существующий причал. Для любителей активного отдыха обустроим велосипедные и беговые дорожки, а также зоны для занятий спортом», — рассказал Сергей Собянин.

Для детей здесь установят современные игровые площадки, а для взрослых создадут зоны тихого отдыха.

Две новые набережные в Мневниковской пойме

Еще один масштабный проект реализуют в Мневниковской пойме. Здесь одновременно создают две новые набережные на левом берегу Москвы-реки.

Западная набережная пройдет от дома 37а на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста.

«Обустроим пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки, зоны с городскими качелями, площадку для воркаута, спортивный пирс, а еще — два амфитеатра и зеленую поляну», — отметил Сергей Собянин.

Также благоустроят территорию вдоль улицы Нижние Мневники — от дома 37а, строения 17 до дома 45, строения 1. Здесь появятся дорожки общей протяженностью около 1,3 километра с покрытием из гранитного отсева.

Кроме того, построят настил на сваях длиной около двух километров со специальным покрытием из террасной доски. На маршруте оборудуют несколько смотровых площадок, одну из которых оформят в виде маяка.

Для детей создадут игровую площадку с комплексами и качелями для разных возрастов. На территории установят 85 современных энергосберегающих фонарей, а также проведут озеленение и обустроят газоны.

Восточная набережная протянется от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося моста-паруса в районе Новозаводской улицы.

Здесь появятся прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, места для выгула собак, металлические мостки и причал.

Новый маршрут вдоль Москвы-реки

Как пишет официальный сайт мэра Москвы, в районах Филевский Парк и Дорогомилово также продолжается строительство двух набережных на правом берегу Москвы-реки.

«Продолжаются активные работы по благоустройству набережной Западный Порт от Шелепихинского до Белорусского моста, ее протяженность составляет свыше 800 метров. Кроме того, идет строительство новой набережной длиной около 1,2 километра от Белорусского моста до театра “Мастерская П.Н. Фоменко”. Здесь ведутся работы по укреплению береговой линии, создаются искусственные насыпи для расширения территории. С открытием двух набережных появится новый пешеходный маршрут от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста», — отметил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

На всем протяжении набережных появятся прогулочные дорожки и зоны отдыха.

В результате на месте бывших заброшенных территорий создадут современное общественное пространство для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы.

Новый сквер в Щукине

Еще одно новое общественное пространство появилось на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле в районе Щукино. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, здесь обустроили сквер площадью более 2,5 гектара.

«У жителей района Щукино появился новый сквер общей площадью более 2,5 гектара. На его территории создали спортивное ядро, где установили уличные тренажеры с навесом от непогоды, столы для настольного тенниса, оборудовали универсальные площадки для командных игр. Здесь также разбили липовую аллею длиной 290 метров с 70 рослыми деревьями. Всего в сквере высадили более 17 тысяч декоративных растений, цветов и кустарников», — отметил Владимир Ефимов.

Летом новое пространство станет одной из точек притяжения для жителей района. В сквере установили 30 скамеек и 20 лежаков для отдыха на свежем воздухе.

Маршрут для прогулок и площадки для собак

«Для любителей прогулок обустроили пешеходный маршрут протяженностью свыше километра. Чтобы гулять было удобно в любую погоду, дорожки выложили бетонной брусчаткой природных расцветок. В местах высокого трафика использовали плитки с добавлением гранитной крошки. В сквере также оборудовали площадки с полосой препятствий для выгула собак. Украшением нового общественного пространства стали футуристичные прямоугольные арки, обрамляющие пешеходную дорожку», — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В озеленении нового сквера участвовали местные жители, представители девелопера и управляющей компании.

Симоновская набережная: работы подходят к концу

В Даниловском районе завершается создание пешеходной зоны на участке Симоновской набережной.

«На участке Симоновской набережной от причала Торпедо до дома 26, строения 5 на улице Ленинская Слобода завершается строительство пешеходной зоны протяженностью около километра. На части набережной отсутствовали берегоукрепительные сооружения — там построили подпорную стену длиной более 420 метров. Она примыкает к существующим подпорным стенам и повторяет береговую линию. Работы велись на глубине свыше двух метров ниже уровня поверхности воды. Для этого было установлено ограждение из стального шпунта Ларсена — системы взаимосвязанных элементов, которые погружались в грунт для создания сплошной защитной стенки. Сейчас там завершается устройство дренажной системы, в ближайшее время начнется благоустройство территории. Общая готовность этого участка Симоновской набережной превышает 70 процентов», — рассказал Владимир Ефимов.

Новый участок объединит Крутицкую и Симоновскую набережные в единое прогулочное пространство. В перспективе он станет частью пешеходного и велосипедного маршрута от Новоспасского моста до затона Новинки.

Новые дороги и развитие инфраструктуры

Параллельно со строительством прогулочной зоны продолжается развитие транспортной инфраструктуры Крутицкой и Симоновской набережных.

«Параллельно со строительством пешеходной набережной развивают транспортную инфраструктуру Крутицкой и Симоновской набережных. Последнюю продлят до Третьего транспортного кольца. На ней обустроят по две-три полосы движения в каждом направлении. Всего построят около шести километров дорог», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

В результате в столице появятся новые прогулочные маршруты, современные общественные пространства и комфортные зоны отдыха у воды.