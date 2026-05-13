В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах

Столичное правительство опубликовало выписку из протокола заседания Антитеррористической комиссии Москвы. Оно состоялось 12 мая. Из него следует, что СМИ и в интернете теперь запрещено размещать текстовые, фото- и видеоматериалы, которые отражают последствия террористических актов. В том числе, атак беспилотников.

В правительстве уточнили, что положение приняли в целях обеспечения общественной безопасности и недопущения распространения недостоверной информации.

Ограничения касаются не только сайтов, изданий и пользователей соцсетей. Экстренным службам, гражданам и организациям также запрещается распространять информацию о совершении на территории столицы террористических актов. Сообщать об этом можно только после информации о теракте или атаке, которую опубликует Минобороны РФ, официальный сайт мэра Москвы и городского правительства Москвы. Также тиражировать информацию можно после публикации на официальных страницах, в каналах или блоге мэра.

— Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру, — уточнили в правительстве.

Отдельно в распоряжение Антитеррористической комиссии прописаны исключения. Новые ограничения не распространяются на обращения в правоохранительные органы и экстренные службы — при условии, что обращение не носит публичного характера. То есть позвонить в 112, полицию или оставить сообщение в форме обратной связи силовой структуры не считается нарушением.

Документ не устанавливает сроков действия решения комиссии. Ограничения действуют до тех пор, пока не будет принято и опубликовано отдельного решения.

КОНКРЕТНО

Каким может быть штраф

Наказание прописано в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях. Статья 15.5 предусматривает ответственность за нарушение решений столичной Антитеррористической комиссии. Граждан накажут штрафам от 3 до 5 тыс. руб. Санкция для должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.