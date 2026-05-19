Удобно на каждом шагу: В Москве благоустроят территории около 40 транспортных объектов

В столице в полную силу начался сезон строительных работ. Кроме прочего, в планах на этот год – благоустройство примерно четырех десятков локаций, расположенных недалеко от станций метро и МЦД. Каждая из них должна стать красивой, современной и удобной буквально на каждом шагу.

- Мы прокладываем удобные пути для пешеходов от жилых домов к станциям, создаем новые места отдыха, зоны для занятий спортом, детские площадки и территории для выгула собак, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Воздушные провода убираем под землю в специальные трубы, которые защищают их от повреждений. По возможности расширяем тротуары. Обновляем остановочные павильоны, устанавливаем современные энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах — опоры контрастного света.

В списки локаций для благоустройства уже попали станции строящейся Рублево-Архангельской линии метро: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Причем в порядок приведут не только собственно земли возле будущих входов-выходов в подземку. Возле ст.м.«Бульвар Генерала Карбышева», например, планируют обновить две детские площадки. А в районе ст.м.«Народное Ополчение» - небольшой сквер «Колобок»: там уже заботливо возвели защитные щиты вокруг стволов деревьев, чтобы случайно не повредить их. Начали частично снимать и переделывать дорожки, которые петляют по скверику. Детскую площадку, которая расположена здесь же, так же намерены переделать и превратить в более современную.

А ЧТО ЕЩЕ

Благоустройство пройдет и возле станций Московских центральных диаметров:

- Возле станции МЦД-2 «Бутово» обновят сквер Конструктора Симонова.

- У станции МЦД-2 «Гражданская» в Чуксином тупике появится остановка автобусов

- Недалеко от станции МЦД-2 «Волоколамская» построят небольшой спортивный кластер: скейт-парк, волейбольно-баскетбольная площадка, здесь же установят столы для пинг-понга.

- Второй этап благоустройства (после прошлогоднего) запланирован этим летом также возле городского вокзала «Беговая», а также у станций МЦД-2 «Царицыно» и «Щербинка», плюс недалеко от станций МЦД-3 «Грачевская» и «Моссельмаш».