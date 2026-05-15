Артисты с гривой и подковами: Премьера обновленного спектакля «Мир на двоих» состоится в Центре национальных конных традиций 15 мая

Фото: Алексей ШАНИН/Информационный центр Правительства Москвы.

Десять русских верховых лошадей разом встают на дыбы, а на жеребце породы владимирский тяжеловоз акробаты исполняют свои рискованные трюки. Это и многое другое можно увидеть на спектакле Конного театра Кремлевской школы верховой езды «Мир на двоих». Премьера этой обновленной постановки состоится 15 мая в историческом манеже Центра национальных конных традиций.

Сам спектакль, созданный по мотивам произведения Дмитрия беседы «Стихи о забытом друге» покоряет зрителей уже два года, но в этом сезоне он предстанет в новом свете: количество артистов-лошадей выросло с 18 до 24, элементы стали масштабнее и сложнее, обновились музыка, сценические образы и хореография.

- За подготовкой этого спектакля стоит работа всего коллектива. В нашей стране это точно уникальный спектакль. В нем совмещены несколько жанров: это и слово, и музыка, и танцы, - отмечает генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров. – В постановке принимают участие лошади исконно русских пород. Мы считаем, что наши национальные породы – это связь нашего прошлого, на которое мы опираемся, и настоящего, современной жизни. То, что мы делаем, вносит вклад в воспитание подрастающего поколения. Нам очень важно донести ту историю, которая связывает людей и лошадей.

Этому и посвящен спектакль – дружбе лошади и животного. Приручение животного, аристократические выезды, военные подвиги, любовные переживания. Все это многовековая история, которая нашла отражение в постановке. Обрамляют ее невероятно отточенные артистами трюки.

К примеру, Никита Трухин прыгает со скакалкой прямо на спине несущегося коня. Сразу отметим, что для самой лошади это безопасно. Артист специально отрабатывает технику прыжка, которая переносит нагрузку на его собственные ноги, а не на поверхность приземления. Инга Бессонова на той же мчащейся лошади подкидывает и ловит крутящийся обруч. И все это они делают так аккуратно, что кажется, будто это легко. Но на самом деле за этими номерами стоят годы тренировок и самих артистов, и их лошадей.

- Лошадь – это подвижное животное, поэтому они тренируются каждый день. У них все расписано, но это не значит, что каждый день они что-то разучивают. Сама репетиция занимает от 40 минут до часа. Бывают легкие дни, когда лошади просто двигаются в свое удовольствие, - рассказывает ведущая артистка театра Аида Гаджимирзаева.

Прежде, чем лошадь выйдет на манеж перед зрителями, ее ждут минимум 2 года тренировок. За это время артисты определяют, к каким элементам у нее большие способности, что ей нравится делать, а сама лошадь привыкает к посторонним звукам, музыке, свету.

Посмотреть на этот спектакль Конного театра Кремлевской школы верховой езды можно в Центре национальных конных традиций на ВДНХ. Стоимость билетов – от 3,5 тысяч рублей.