Переменная облачность и кратковременный дождь ожидается в Москве 17 мая 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 17 мая, порадует москвичей продолжением теплой погоды, но внесет небольшое разнообразие в виде кратковременных дождей и гроз. После идеальной субботы без осадков погода в Москве станет чуть более неспокойной. Температура воздуха продолжит расти, достигнув +26 градусов, однако синоптики рекомендуют иметь при себе зонт — летний дождь может начаться внезапно.

Погода в Москве 17 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +24…+26 градусов. Это на пару градусов теплее, чем в субботу. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16°С. Суточный перепад будет комфортным.

Осадки в Москве 17 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Главная особенность этого дня — местами кратковременный дождь. В отдельных районах столицы и области синоптики прогнозируют грозу. Однако пугаться не стоит: это будут классические летние грозы — быстрые и локальные. Ночью осадки также возможны местами, с вероятностью грозы по области.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье будет восточным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление продолжит расти и составит 747 мм ртутного столба днем и 746 мм ночью. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС на воскресенье пока нет, однако водителям стоит быть внимательными во время кратковременных ливней и гроз: видимость может ухудшаться, а дороги — становиться скользкими. Пешеходам рекомендуется иметь при себе легкий зонт — дождь может начаться внезапно и так же внезапно закончиться.

Погода в Москве 17 мая — это классический майский день с теплом, солнцем сквозь облака и быстрыми летними дождями. Отличная погода для прогулок, встреч и выездов на природу. Главное — следить за небом и при первых признаках дождя не расстраиваться: он будет коротким. Хорошая новость в том, что с понедельника в столицу придет настоящая жара — до +30 градусов и без осадков.