«Минтай снова в деле: что новенького в этом сезоне?»

Фестиваль «О!Мега Вкус» объединяет все этапы — от добычи до переработки и продажи готовой продукции. Его задача — показать, что минтай может быть не только полезным и экологичным, но и по-настоящему вкусным. На официальном сайте собраны лучшие рецепты всех сезонов. Только в 2025 году появилось более 100 новых блюд, среди них — Русский ломоть картофельного хлеба с минтаем и командорским кальмаром, обжаренным в виде котлеты, с соусом на основе сыра с голубой плесенью, а также Помакуха с минтаем и молодым картофелем. Эти и другие блюда можно будет попробовать в Доме Российской Кухни на ВДНХ с 22 по 31 мая.

В этом сезоне к фестивалю присоединилась сеть «Крошка-картошка». Любимый крабовый наполнитель с 18 мая по 5 июня будет брендирован фестивалем «О!Мега вкус».

Минтай и продукты из него можно будет купить по специальным ценам в нескольких сетях: с 14 мая по 5 июня в «Ашане», с 14 мая по 3 июня в «Перекрестке», с 21 мая по 3 июня в О'КЕЙ, с 18 мая по 5 июня на рынках «Москва-на волне», с 19 мая по 9 июня в «Самбери» на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке фестиваль развернется особенно широко. С 18 мая по 05 июня в 40 гастрономических проектах города подадут специальное меню из минтая. 23,24,30,31 мая в ресторане «Миллионка» пройдут О!Мега завтраки с икрой минтая, 23 мая состоится О!Мега завтрак от шеф-повара «Омлет Станции» Азамата Мухамедова, 28 мая — Гастроужин двух шефов в ресторане «Миллионка», а 3 июня — О!Мега Ужин трех шефов в Vinoterra стейк-хаус.

С 29 по 31 мая блюда из минтая можно будет попробовать и на улице — на Набережной Спортивной гавани. Там пройдут мастер-классы, дегустации, лекции и музыкальные выступления.

Впервые к фестивалю присоединятся студенты кулинарных колледжей Приморского края. Финал конкурса профмастерства «О!Мега Баттл» пройдет 30 мая. Победитель получит титул «Минталье» — лучшего повара в мире минтая.

Минтай все увереннее становится гастрономическим брендом России, а фестиваль каждый год добавляет ему новых вкусов и форматов.

Ежегодный фестиваль минтая проходит при поддержке Правительства Приморского края. Организаторами фестиваля выступают: Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) и федеральный проект «Гастрономическая карта России». Партнерами фестиваля выступают Федеральное агентство по рыболовству РФ, Ассоциация Добытчиков Минтая, которая реализует первую в стране программу по продвижению категорийного «рыбного» бренда «Дальневосточный минтай», Роскачество, Рыбный союз, АСРФ, переработчики Меридиан, VICI, Путина, Agama, КВЭН, Экспродов, ГК «Сладкая жизнь», ритейл: «Ашан», «Перекресток», «О'кей», «Москва-на волне», «Самбери».

