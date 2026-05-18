Тюменская школа стала 23-м участником образовательной экосистемы «Газпром нефти»

Образовательный проект «Лига школ», реализуемый компанией «Газпром нефть», достиг нового рубежа. Теперь в программу входят 23 учебных заведения. Новым участником стала тюменская школа №5. Кстати, это ещё и шестой представитель региона в образовательной программе. Вообще география «Лиги» охватывает промышленные центры от Мурманска до Надыма, а общее количество вовлеченных в проект учеников превышает семь тысяч человек. Важно, что компания не ограничивается формальным партнерством. Нефтяники обеспечивают классы современным оборудованием, организует курсы повышения квалификации для педагогов и проводит для детей профориентационные встречи.

По словам начальника управления по работе с персоналом и организационному развитию разведки и добычи «Газпром нефти» Анны Королевой, нефтяная отрасль сегодня переживает цифровую трансформацию. Поэтому компании как никогда нужны свежие идеи от молодых инженеров, айтишников и представителей рабочих профессий нового поколения. Анна Королева подчеркнула, что «Лига школ» – это способ открыть молодежи двери в высокотехнологичную индустрию. Она добавила, что знакомя подростков с проектами и инновационными центрами, компания демонстрирует им, что работа в нефтяной сфере обеспечивает стабильное и очень интересное профессиональное будущее.

Содержание образовательных программ в рамках «Лиги» различается в зависимости от региона. В Тюмени, Томске и Надыме акцент сделан на цифровизацию. Учащиеся старших классов осваивают технологии цифровых двойников и пробуют силы в ИТ-хакатонах. Для Мурманска и Нарьян-Мара приоритетом стала морская логистика и обслуживание шельфовой инфраструктуры. А в Санкт-Петербурге школьники сосредоточены на исследовательской работе в области естественных наук.

Для учащихся пятой тюменской школы инженеры из «Мессояханефтегаза» организовали необычный карьерный квиз. Они рассказали детям, как цифровые технологии изменили профессию нефтяника, и объяснили, что современная добыча нефти уже немыслима без искусственного интеллекта. Ребятам также показали, как специалисты управляют бурением скважин удаленно из цифровых центров.

Директор школы Галина Шевалье отметила, что предприятие-партнер «Мессояханефтегаз» уже провело несколько совместных мероприятий разного формата. Они затронули не только старшие, и средние, но даже младшие классы. По ее словам, рассказать о своей деятельности так увлекательно и доступно могут только настоящие профессионалы, которые увлечены своей работой. Они умеют говорить о сложном просто и делают это не для отчета, а ради живого отклика детей. Галина Шевалье выразила уверенность, что общие проекты расширят кругозор учеников, дадут им позитивный пример и в конечном счете помогут с выбором будущей карьеры.

Ольга Чадина, директор по работе с персоналом и организационным вопросам «Мессояханефтегаза», привела такую цифру: сегодня на предприятии трудится около 120 молодых сотрудников. И именно они выступают главной движущей силой внедрения эффективных решений. При этом Ольга Чадина заявила, что фокус работы с молодежью необходимо расширять, ведь первое представление о профессиях закладывается еще в школе. Она пояснила, что, вовлекая подростков в профориентационные проекты, компания показывает им реальный облик отрасли, после чего дети сами стремятся разобраться в ней глубже.