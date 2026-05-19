Погода 19 мая в Москве по-настоящему летняя. Температура в этот день может прогреться до +32 градусов. Не забывайте взять перед выходом на улицу головной убор, а также прикрыть шею и плечи от солнца, чтобы не получить солнечный удар и не обгореть.

Погода в Москве 19 мая 2026: температура воздуха

Во вторник, 19 мая, в Москве прогнозируется небольшая облачность. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается малооблачная погода, без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +30...+32 градуса. Ночью же температура понизится до +15...+17 градусов. Осадки не нагрянут в российскую столицу и в темное время суток.

Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки во вторник, 19 мая, в Москве не ожидаются. Небо, как сообщили представители Гидрометцентра РФ, будет малооблачным. Гроза и кратковременный дождь ожидаются лишь под конец недели в четверг, 21 мая. Более подробно об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всe в весеннее русло. Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта субботним днем посвежеет <...>, но в воскресенье распогодится и потеплеет», – рассказал метеоролог.

Тепловые рекорды в Москве

На этой неделе в Москве ожидаются тепловые рекорды. Как подчеркнул Евгений Тишковец, на столбиках термометров можно будет увидеть до +31 градуса.

«Во вторник характер метеоусловий в регионе не изменится – <...> будет малооблачно с идеальной видимостью и без осадков. В сумерках и под утро не ниже +13…+16, в светлое время суток воздух разогреется до +28…+31 – не исключен повтор рекорда дня 1979 года, когда было +30,2», - сообщил синоптик.