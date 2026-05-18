«КиберТЭК» для всей страны: Александр Дюков раскрыл детали создания единого цифрового двойника российской энергетики

Александр Дюков. Фото - Пресс-служба Газпром нефти.

На пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 глава «Газпром нефти» Александр Дюков сделал важное заявление, анонсировав создание «КиберТЭК» — общеотраслевой цифровой платформы, которая объединит данные энергетических компаний и позволит управлять отраслью в формате единого цифрового двойника.

В своем докладе премьер-министру Михаилу Мишустину Александр Дюков отметил, что «Газпром нефть» уже прошла значительный путь в этом направлении. По его словам, компания создала цифровые двойники для 80 процентов своих технологических и бизнес-цепочек. При этом, как пояснил Алесандр Дюков, речь идет обо всех основных бизнес- и технологических процессах. Глава компании добавил, что сейчас разработчики находятся на этапе интеграции этих цифровых двойников и превращают их в агентов, формируя мультиагентную систему.

Такой глобальный цифровой двойник, как пояснил Александр Дюков, уже на уровне производства позволит отрасли проигрывать разные сценарии развития. Речь идет как об оперативном управлении в текущем моменте, так и о долгосрочном стратегическом планировании. При этом он обозначил ключевые условия для успешной реализации «КиберТЭК»: необходимо разработать единые стандарты обработки, хранения и передачи данных, а также унифицированные требования к их качеству.

Александр Дюков резюмировал, что для воплощения проекта понадобится не только общая нормативная и методическая база. Требуется и специальная инфраструктура, в том числе репозитории дата-сетов и моделей, которые будут использоваться для создания цифровых двойников и обучения промышленных алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме того, по его словам, необходимо промышленное облако с высоким уровнем киберзащиты, способное обеспечить доверенное взаимодействие между разработчиками и предприятиями отрасли. Как подчеркнул Дюков, по сути, речь идет о создании национального отраслевого центра обработки данных.