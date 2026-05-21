Стандарты работодателей столицы: как проходит обучение в центре «Профессии будущего» в Печатниках.

Обучение в центре «Профессии будущего» в Печатниках строится по стандартам и под запросы более 3 000 ведущих работодателей столицы. Освоить одну из 75 востребованных профессий можно максимум за три месяца, а успешно трудоустроиться - еще во время прохождения программы. Об этом рассказала заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Елена Дурнева.

«Образовательные программы центра Профессии будущего в Печатниках разработаны совместно с ключевыми предприятиями города. Среди них Московский метрополитен, Росатом, Роскосмос, Москвич, Мослифт, ресторанная группа Росинтер и многие другие компании. Они не только ждут новых квалифицированных специалистов - выпускников центра, но и направляют к нам своих сотрудников для обучения и повышения квалификации. Например, в цехе Московский транспорт ведется подготовка будущих машинистов электропоездов, водителей электробусов и специалистов по обслуживанию подвижного состава. А швейный цех готовит портных и швей по технологиям ведущих фабрик легкой промышленности», - рассказала Дурнева.

Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, самыми популярными направлениями для переобучения в первом квартале 2026 года стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ, а также индустрия гостеприимство. Именно под эти запросы в центре «Профессии будущего» в Печатниках создана уникальная инфраструктура, воссоздающая экономику Москвы в миниатюре — 35 цехов-мастерских, где ученики осваивают профессии на оборудовании, идентичном реальным производствам.

Токарный цех оснащен современными универсальными станками с необходимым режущим и контрольно-измерительным инструментом. За два месяца обучения слушатели осваивают полный цикл механической обработки: от чертежа детали и подбора заготовки до чистового точения и контроля качества. Выпускников ждут на ключевых промышленных предприятиях столицы, а зарплата опытных токарей достигает 400 тысяч рублей в месяц.

Уникальной учебной площадкой, где готовят кадры для всех видов городского транспорта, является цех «Московский транспорт». Его особенность — отработка реальных сценариев, с которыми сталкиваются сотрудники в мегаполисе. Здесь есть симуляторы управления электропоездом, трамваем и электробусом, а также станция метро с настоящим вагоном. Ученики отрабатывают навыки реагирования на внештатные ситуации, изучают устройство кабины управления и основные системы современного транспорта. Обучение длится от 1,5 до 3 месяцев.

Швейный цех центра оснащен профессиональным оборудованием, на котором обучающиеся с нуля за полтора месяца осваивают профессии портного и швеи. Будущие специалисты учатся шить вручную и на машинке, работать с разными видами тканей, строить выкройки и выполнять индивидуальные заказы. Выпускники востребованы в ателье и на швейных фабриках, а доход опытных специалистов достигает 180 тысяч рублей в месяц.