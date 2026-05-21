Зарядка у Большого театра и речные трамвайчики

Четвертый год подряд в столице будут проходить бесплатные тренировки на открытом воздухе. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

18 мая Москва официально открыла летний сезон проекта «Московское долголетие». В 9.30 у стен Большого театра собрались десятки участников программы - чтобы не просто поприветствовать тепло, а сразу начать с дела: первым пунктом значилась «Зарядка долголетия». И провел ее не абы кто, а заслуженный мастер спорта России фигурист Александр Энберг.

Утро бодрости

- Мы уже четвертый сезон подряд даем старт лету именно здесь, у Большого театра, - рассказывает Алла Семенышева, заместитель директора ГБУ «Московское долголетие». - Зарядки у нас проходят каждое утро во всех центрах, но летом важно выйти в город. Чтобы настроение создавать не только себе, но и окружающим. Посмотрите на наших участников - разве это не заразительно?

Александр Энберг признается: сам он зарядку делает почти каждый день, но чаще - в зале или у бортика катка. А вот так - на Театральной площади, под открытым небом - особый кайф.

- Задача утренней зарядки - не утомить, а разбудить организм, - объясняет фигурист. - Немного растянуть мышцы, разогнать кровообращение, чтобы и голова заработала, и тело было готово к делам. Сегодня я точно понял: буду чаще выбираться в парки.

«Путешествуй по жизни»

Самая заметная новинка этого лета - объединение всех экскурсионных форматов под крышей одной большой программы. Назвали ее поэтично: «Путешествуй по жизни с «Московским долголетием». Туда вошли и речные круизы, и автобусные туры, и традиционный «Пеший лекторий».

- Мы предлагаем москвичам старшего возраста выбирать то, что по душе, или пробовать все подряд, - говорит Алла Семенышева. - Каждый день в рейс уходят четыре речных трамвайчика «Цветочной флотилии» «Рэдиссон Роял». И девять автобусов - они возят по Подмосковью и по Москве. Потому что люди из спальных районов не всегда видят, как меняется центр. Наша задача - показать им красоту столицы.

Кстати, о речных трамвайчиках: в этом сезоне вместо всесезонных яхт ледового класса на линию вышли яркие суда. Каждое носит имя цветка, окрашено в соответствующий цвет и оборудовано открытой палубой. А если вдруг дождь - предусмотрена прозрачная стеклянная крыша. После зарядки у Большого театра участники отправились на причал у гостиницы «Украина». Там в 12.15 стартовал речной круиз. А в 14.00 уже ждал «Пеший лекторий» - от метро «Парк культуры» до «Смоленской» с профессиональным гидом.

Вода, весла и командный дух

Третий год подряд участники проекта осваивают водные виды спорта. Сапсерфинг для спокойного скольжения, каякинг - для тех, кто любит динамику, рафтинг и надувные лодки - для командных выходов на реку. Занятия проходят в акватории Москвы-реки на базе гребного клуба «Академия». Тренеры имеют свидетельство матроса-спасателя, а в конце лета всех ждут первые большие соревнования.

Главное открытие этого лета - лесотерапия. Ее еще называют «лесные ванны». Это спокойные прогулки по природным территориям, которые помогают снизить тревожность, восстановить душевное равновесие и укрепить здоровье. Прямо на ходу экскурсоводы-экопросветители рассказывают о растениях и животных, о том, как менялась городская природа за последние сто лет.

- Все мы живем в большом мегаполисе, в стрессе, - объясняет Алла Семенышева. - Лес - одно из наших лекарств. Дважды в неделю участников ждут легкие маршруты в спокойном темпе. Будем изучать птиц, цветение растений, а может, и обнимать деревья - кто как захочет.