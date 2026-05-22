Хабаровский хирург вылетел на Камчатку, чтобы спасти новорождённого с дыхательной недостаточностью

Фото: Камчатская краевая детская больница

На помощь пришёл торакальный хирург из Хабаровска, заслуженный врач России Сергей Гандуров.

Ребёнок с Камчатки с самого рождения находился под наблюдением врачей, прошёл лечение в Санкт-Петербурге и вернулся домой в Палану. Однако после перенесённой ОРВИ у него развилось тяжёлое осложнение – дыхательная недостаточность.

Транспортировка малыша обычным рейсом оказалась под угрозой: для долгого перелёта с пересадкой потребовалось бы около 15 кислородных баллонов, но такое количество на борту пассажирского лайнера запрещено.

Камчатские медики и краевой минздрав провели несколько консилиумов и телемедицинских консультаций. В итоге решение нашли хабаровские коллеги из Детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича.

Это крупнейшая многопрофильная больница Хабаровского края. Её специалисты не раз доказывали, что готовы прийти на помощь коллегам из других регионов даже в самых экстренных ситуациях. Они берутся за случаи, требующие особого подхода, и делают всё, чтобы у детей был шанс на выздоровление. Такая работа напрямую улучшает качество жизни маленьких пациентов, что соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья».

Сергей Гандуров прибыл на Камчатку и вместе с местными специалистами провёл операцию, которая стабилизировала состояние малыша. После этого ребёнка смогли безопасно перевезти в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Сейчас маленький пациент восстанавливается, и медики уверены: впереди у него долгожданное выздоровление.

Эта работа напрямую улучшает качество жизни маленьких пациентов, что соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья». Благодаря слаженной работе хабаровских и камчатских врачей ребёнок получил шанс на полноценную жизнь.