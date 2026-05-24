Воскресенье, 24 мая, порадует москвичей продолжением теплой погоды, но внесет небольшую корректировку в виде кратковременных дождей. После субботней жары до +24 градусов погода в Москве останется комфортной, однако синоптики советуют не оставлять зонты дома — местами ожидаются небольшие осадки. Это все еще хороший день для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Погода в Москве 24 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +23…+25 градусов. Это чуть теплее, чем в субботу, и все еще очень комфортно для конца мая. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°С. Суточный перепад будет значительным, но это типично для ясной погоды.

Осадки в Москве 24 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Ожидается кратковременный дождь, который пройдет местами. Осадки не будут интенсивными и, скорее всего, не помешают проведению выходного дня. Однако лучше иметь зонт на случай внезапного дождя. Ночью возможен небольшой дождь, местами умеренный.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье будет северо-западным со скоростью 6–11 м/с — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление немного снизится по сравнению с субботой и составит 750 мм ртутного столба днем и 747 мм ночью. Это в пределах нормы, резких скачков не ожидается.

Особых предупреждений от МЧС на воскресенье нет. Водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге в случае дождя, пешеходам — иметь при себе зонт. В целом погода располагает к прогулкам, выездам на природу и встречам с друзьями.

Погода в Москве 24 мая — это классический весенний день с теплом, солнцем сквозь облака и легкими дождями. Отличная погода для того, чтобы провести последний день выходных с пользой и удовольствием. Хорошая новость в том, что такая комфортная температура продержится до конца праздничного дня. А вот с понедельника в столицу придет похолодание — готовьте теплые вещи.