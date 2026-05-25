К «космической» станции проложили тоннель

«Галина» сделала свою работу: огромный тоннелепроходческий щит дошел от точки «А» на ст.м.«Щелковская» до точки «Б» - будущей ст.м.«Гольяново». Пройденный «Галиной» путь в 1,69 км станет левым перегонным тоннелем.

Тем временем продолжается прокладка правого тоннеля: она стартовала в феврале и закончится осенью.

После этого более активные работы начнутся уже на самой станции. Оформить ее планируют в космической тематике:

"Потому что в Гольянове работает производитель системы навигации космических аппаратов «Геофизика-Космос»", - объяснял ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

У станции будет островная платформа и два подземных вестибюля с выходами на обе стороны ул.Уссурийской. Для отделки «космостанции» выбрали российский металл высокого качества.

Более 60 лет (с 1963 года ст.м.«Щелковская») оставалась конечной станцией Арбатско-Покровской линии. Теперь же метростроевцы проложили тоннели под площадью Белы Куна, многоквартирными домами, дорогами и даже вдоль Гольяновского пруда, чтобы протянуть подземку к центру одного из крупнейших районов на востоке Москвы, который известный своим соседством с национальным парком «Лосиный остров».

"Строительство идет активно. Уже через два года больше 160 тысяч жителей Гольянова получат свою станцию метро, а для жителей близлежащей застройки время пути до ближайшей станции рельсового каркаса сократится на 15 минут", - пообещал Сергей Собянин.