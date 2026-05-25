«Программа затронет почти весь город»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Чехове в 2026-м модернизируют почти 40 объектов ЖКХ

В текущем году в Московской области планируют провести модернизацию почти 300 котельных, блочно-модельных котельных (БМК) и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Это часть большой программы по обновлению инфраструктуры ЖКХ, которую в Подмосковье запустили еще в 2023 году. За предыдущие три года регион привел в порядок без малого 600 подобных объектов. Большой фронт работ запланирован и на год нынешний - в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня проверил, как идет модернизация на территории городского округа Чехов. Он в 2026 году станет одним из лидеров среди муниципалитетов по объему работ.

- Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское, - рассказал Андрей Воробьёв. - Перемены коснутся большей части округа – свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163).

В общей сложности в Чехове приведут в порядок 11 котельных и ЦТП, а также заменят более 24 километров сетей.

- Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные, - отметил губернатор. - Наша задача сейчас – проконтролировать, чтобы все мероприятия по объектам шли по графику и без отставаний, чтобы обеспечить жителей к осени стабильным теплом, повысить надежность теплосистем и улучшить контроль за их работой.

Прямо сейчас тепловые сети капитально ремонтируют в центре (Вокзальная площадь, улицы Чехова, Московская, Полиграфистов), а также других районах города (ул. Гагарина), в деревне Манушкино и других местах.

Один из модернизируемых объектов – самая большая на территории городского округа котельная №2. Она обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тысяч человек.

- Это «артерия», от которой теплоноситель расходится по всей центральной части города, поэтому начали именно с нее, - доложил губернатору представитель подрядной организации. - Всего нам предстоит обновить около 6 км сетей. Модернизация будет идти по всему городу. Наша главная цель — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это позволит гарантированно запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий.

КОНКРЕТНО

- 132 котельных и БМК, 49 ЦТП планируют построить и привести в порядок в Московской области в течение 2026 года.

- 121 километров тепловых сетей заменят за тот же период.

- Еще 424 котельные, БМК и ЦТП, около 800 км сетей модернизирую в регионе до 2029 года.