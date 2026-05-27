Столичная молодежь штурмует олимп: от студенческих мастерских до международного признания

Особую роль здесь играет проект «Молодежь Москвы». Именно он выступает тем самым трамплином, который превращает амбициозные замыслы в реальные достижения, признаваемые как на городском, так и на международном уровне. Ключевой принцип проекта — доступность: любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет получает возможность бесплатно пользоваться высокотехнологичными мастерскими, современными коворкингами и профессиональными выставочными площадками. Яркий пример — Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Там сразу несколько проектов выпускников Института бизнеса и дизайна и Национального института дизайна получили высокие оценки экспертов и профессиональные награды.

Также в распоряжении ребят — танцевальные залы с зеркальным покрытием и профессиональными станками, кулинарные лаборатории, художественные студии, а также оборудование для создания модных коллекций, 3D-моделирования и высокоточной постобработки медиа. По словам Маргариты Савинкиной, руководителя проекта «Молодежь Москвы», сегодняшняя столица предлагает молодежи сразу встраиваться в профессиональную среду: «Москва сегодня — это город, где молодые люди получают не просто образование, а реальный путь в профессию. Мы видим, как дипломные проекты превращаются в изданные книги, а студенческие эксперименты — в признанные произведения современного искусства. Задача проекта “Молодежь Москвы” — сделать так, чтобы за каждой яркой идеей стояла доступная инфраструктура: мастерские, коворкинги, выставочные пространства. Тогда талант не задерживается на старте», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

Творческие поиски и первый успех

Для Игоря Платонова, выпускника Института бизнеса и дизайна, защита диплома стала не экзаменом, а билетом в профессиональную литературу. Его дипломную работу, графические новеллы по мотивам Эдгара По, заметили в издательстве «КомпасГид». В итоге сборник вышел в свет и отправился на Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction.

В книгу вошли две истории. «Рукопись, найденная в бутылке» — о моряке, ставшем свидетелем фантастических событий. Вторая — «Маска Красной смерти», о принце Просперо, тщетно пытающемся спастись от чумы. Игорь создал динамичные, кинематографичные иллюстрации с драматизмом и легкой иронией. На ярмарке выпускник уже подписывал свои книги посетителям.

Семен Панитков, тоже выпускник Института бизнеса и дизайна, на фестивале «Арт-Москва-2026» разрушил границу между зрением и осязанием. Его проект «Тактильный интеллект» основан на синтезе костюмного дизайна и современного искусства. Вместо привычных каталогов — книги, которые не листают, а гладят, не читают, а трогают. Материя здесь говорит сама за себя. Семен примерил на себя роль художника-селекционера: он «выращивал» новые текстуры из генномодифицированного текстиля, превращая их в текстиль-арт. Так материя стала живым организмом со своим дыханием и рельефом.

Награда ярмарки non/fiction «За отличный дипломный проект, рекомендованный к публикации» нашла свою героиню. Анюта Лустова, выпускница Национального института дизайна, забрала ее за иллюстрации к «Подпоручику Киже» советского писателя Юрия Тынянова. В основе повести — исторический анекдот времен Павла I: чиновничья ошибка породила вымышленного офицера, который обрел имя, чин и даже судьбу. Анюта построила визуальную оппозицию. Строгой текст и легкие, гротескные, почти издевательские рисунки. Это столкновение рождает главный нерв повествования: абсурд, доведенный до сюрреализма. Стилистически Анюта отступила в прошлое, в русскую графику конца XVIII - начала XIX века, но не для копирования, а для создания цельного художественного мира, в который читатель проваливается с первой страницы.

Где рождаются проекты

В Москве работают три бесплатные площадки проекта «Молодежь Москвы»: на проспекте Вернадского, Измайловском Валу и в Холодильном переулке. Здесь доступны коворкинги, выставочные залы и мастерские с оборудованием для 3D-печати, резки по дереву и печати на ткани. Забронировать пространство под конкретную задачу можно совершенно бесплатно через портал «Молодежь Москвы».

Этими возможностями уже пользуются студенты. Например, Вероника Ерчева из МГТУ-МАСИ напечатала авторскую иллюстрацию на шопере в пространстве «Звездный». Девушка планирует и дальше работать с проектом: следующая цель — миниатюрная диорама по мотивам её рисунка. Такие разносторонние возможности помогают пробовать новое и осознанно выбирать профессию.