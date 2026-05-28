В России создали комплексный контур интернет-безопасности для детей

Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

В МТС сообщили о запуске решений для комплексной защиты детей и подростков в домашней сети — «Родительский контроль» и «Блокировка рекламы». Они в режиме реального времени анализируют и фильтруют содержание сайтов, рекламных баннеров, чтобы создать безопасную интернет-среду для ребенка. Ранее аналогичные опции запускали в мобильной сети оператора. Таким образом удалось создать первый комплексный контур безопасности для детей в России.

В компании поделились своими данными: 70% российских детей и подростков для доступа в интернет используют домашний Wi-Fi. При этом каждый второй несовершеннолетний пользователь сталкивался с видео, содержащим взрослый или жестокий контент. Происходит это чаще всего случайно: ребенок переходит по безобидным, на первый взгляд, ссылкам.

Новые сервисы с помощью умных ИИ-фильтров оценивают безопасность сайтов и рекламных объявлений, а также отсеивают потенциально опасный контент. В результате ребенок получает доступ к защищенному ресурсу.

Разработчики рассказали, что в основе решения — технологическая платформа. Она объединяет более ста алгоритмов ИИ. Система анализирует интернет-трафик в реальном времени, оценивает безопасность ресурсов и включает фильтр по необходимости. Все происходит с минимальной задержкой, поэтому юный пользователь не замечает работу «надстройки». В то же время родителям не нужно обновлять базы или следить за актуальностью защиты.

— Родители устали от приложений, которые нужно настраивать, обновлять и проверять. Защита встроена в домашний интернет, не требует ни от взрослых, ни от детей никаких действий. Это новый стандарт детской кибербезопасности в России, — рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

На данный момент решения доступны абонентам оператора в Москве.