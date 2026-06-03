Старейший вокзал стал самым современным в России

Обновленный вокзал открыли мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров (в центре). Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Здание Ленинградского вокзала вновь открыли для пассажиров в конце мая 2026-го. Меньше двух лет потребовалось, чтобы его восстановить и преобразить. Мэр Москвы Сергей Собянин уже назвал его самым современным железнодорожным вокзалом в стране. И вот почему.

Сняли 18 слоев краски

- Нынешний год - юбилейный. В этом году исполняется 175 лет строительства дороги Москва - Санкт-Петербург, - объявил на открытии глава РЖД Олег Белозеров.

А мэр Москвы рассказал, что нынешняя реконструкция, с одной стороны, восстановила исторический облик Ленинградского вокзала, а с другой - модернизировала его и сделала максимально ориентированным на пассажиров.

- Специалисты сохранили ключевые элементы исторического облика здания, - подчеркнул Сергей Собянин. - Были удалены поздние слои отделки, восстановлены оригинальные цветовые решения и архитектурные элементы.

Главный архитектор реставрационного проекта Андрей Валяев вспоминал: во время работ пришлось аккуратно снять 18 слоев краски. А еще специалисты восстановили цокольный этаж, чтобы открыть его для пассажиров - впервые за 30 лет.

При реставрации бережно сохранили исторический фасад знаменитого архитектора XIX века Константина Тона. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По реке времени

После реконструкции Ленинградского вокзала за счет внутренней перепланировки удалось в три раза расширить территорию, которая доступна пассажирам.

- Новая система входов также увеличила пропускную способность, - отметил Сергей Собянин. - Площадь зоны ожидания выросла, как и количество посадочных мест - с 700 до более чем тысячи.

Смена инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения даст +22 - 25 градусов зимой и летом, комфортное освещение и удобные пересадки между поездами (пригородными и дальнего следования), метро и наземным транспортом. Над перронами возвели 15-метровый навес для защиты от непогоды с подогревом платформ в зимний период.

Поменялась и система навигации.

- Ленинградский стал первым полностью цифровым вокзалом в России, - сообщил мэр Москвы. - Здесь установили больше 220 цифровых элементов навигации и информирования. Интеллектуальная система сообщает об изменениях расписания в режиме реального времени и формирует оптимальные маршруты даже внутри вокзала.

Но, пожалуй, главным украшением после реконструкции стали два огромных мозаичных панно общей площадью больше 800 кв. метров с видами и достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга.

- Размер композиции - 5 на 85 метров, в составе - несколько тонн смальты (цветное непрозрачное стекло. - Ред.). Основную мозаику сделали в мастерской, потом разрезали на части, привезли сюда и смонтировали, - приоткрыл тайну изготовления панно его автор Максим Козлов.

Единая площадка для пересадки

Ленинградский вокзал - часть большого транспортного узла, который объединяет три железнодорожных вокзала (Казанский, Ленинградский и Ярославский), две линии метро (Кольцевую и Сокольническую), МЦД-2 и МЦД-4, Московские трамвайные диаметры и другой наземный транспорт.

- Вместе с Российскими железными дорогами мы приняли решение поэтапно реконструировать всю эту территорию. Начали с самого старого и значимого вокзала - Ленинградского. Следующая задача - реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площадки для пересадки с одного вида транспорта на другой, - рассказал о планах Сергей Собянин.

Это работа на перспективу: уже сейчас пассажиропоток транспортного узла оценивается в 350 тысяч человек. А в 2040 году за счет развития МЦД и запуска высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург ожидается, что он вырастет еще на 40% - до 500 тысяч пассажиров в сутки.

Два огромных панно с достопримечательностями двух столиц служат еще одной перекличкой между Москвой и Санкт-Петербургом. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

КОНКРЕТНО

Что еще будет

После реконструкции на Ленинградском вокзале появятся (часть локаций уже работает, часть запустят в ближайшее время):

пять входов в вокзал, три из них уже открыты, еще два предусмотрены на перспективу;

комната для семей с детьми;

детский клуб «Союзмультфильм»;

медицинский пункт, где можно получить не только неотложную помощь, но и пройти базовые лабораторные исследования, УЗИ и некоторые другие консультации;

комфортные зоны длительного ожидания;

бизнес-зал;

кафе, рестораны и торговые точки;

пространство для работы с переговорными комнатами;

отдельный зал для пассажиров с питомцами и комната по уходу за животными;

электронные камеры хранения на цокольном этаже, в том числе для крупногабаритных вещей;

единая система поиска забытых вещей, интегрированная с инфраструктурой Московского транспорта;

часовня Святителя Николая Чудотворца в исторической части здания Ленинградского вокзала;

иммерсивный (то есть обеспечивающий полный эффект присутствия) Музей истории Ленинградского вокзала.

СПРАВКА «КП»

От Москвы до Питера

Почти 200 лет назад, в 1842 году, Николай I приказал начать строительство железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Следил за процессом лично цесаревич Александр - будущий Александр II.

Двупутную дорогу частично запустили через пять лет - в 1847 году. Первый поезд с пассажирами поехал до села Колпино в 26 км от Санкт-Петербурга. Тогда еще он отправлялся от небольшой деревянной станции.

Торжественное открытие «целой» железной дороги и одновременно двух конечных станций в Москве и Санкт-Петербурге состоялось в 1851 году. Для этого в обоих городах возвели здания-близнецы: Санкт-Петербургский вокзал в Москве и Московский - в Санкт-Петербурге. Оба строились по проекту архитектора Константина Тона, оба изначально - двухэтажные, с арочными окнами и башенкой по центру, только здание в Москве чуть меньше по площади.

Со временем вокзалы частично перестраивались, адаптировались под окружающую застройку и проложенные тоннели метро. А Санкт-Петербургский вокзал в Москве еще и регулярно менял названия: на Николаевский в 1855 году, Октябрьский в 1923-м и, наконец, Ленинградский в 1924-м.