Второе рождение московских усадеб: преображение исторических мест

Этот глобальный проект объединяет уже более 50 зеленых территорий столицы. Главная задача урбанистов и реставраторов — бережно сохранить уникальные исторические ландшафты, но при этом наполнить их современной инфраструктурой для спорта, семейного досуга и культурной жизни. Разбираемся, какие знаковые места столицы изменятся до неузнаваемости в ближайшие годы.

Кутузовский проспект: ландшафтный парк и «уголок русской природы»

На набережной Тараса Шевченко развернется грандиозное зеленое строительство. Здесь, прямо посреди шумного мегаполиса, урбанисты воссоздадут атмосферу настоящего русского леса. Об этом москвичам рассказал в своем официальном канале в мессенджере «Макс» Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты создадут уголок русской природы в центре мегаполиса. Для своей задумки они используют дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также сирень, жимолость и калину. На территории обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр. Сделают площадку для мероприятий, зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки», — рассказал Мэр Москвы.

Удобная логистика и первые посадки

• Прямой доступ к воде: Жители района Дорогомилово получат уникальное планировочное решение — три широкие лестницы свяжут Кутузовский проспект напрямую с набережной Тараса Шевченко. Раньше такого прямого выхода здесь не было.

• Зеленый фонд: Озеленение территории уже стартовало. Специалисты высадили первые 36 деревьев, включая внушительные шестиметровые дубы, березы и лиственницы. Скоро к ним добавятся еще около 150 крупномеров.

• Планы на будущее: В ходе реализации первого этапа ландшафтный парк украсят 302 дерева, 312 кустарников, а под цветники отдадут около 0,5 гектара земли. Финал всех работ намечен на 2027 год.

«Московский Версаль»: вековая история «Кузьминок-Люблино» на новый лад

Масштабная перезагрузка пришла и в музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». Инфраструктуру этого огромного исторического пространства усовершенствуют и распределят так, чтобы потоки отдыхающих не мешали друг другу. Весь проект рассчитан на два года и пройдет в несколько этапов.

Уже в 2026 году строители и реставраторы займутся центральной частью, а также входными и партерными зонами парка «Кузьминки». Главная фишка этого этапа — стильная пешеходная аллея с фонтанами и роскошными цветниками. А для любителей уединенных прогулок в глубине лесного массива проложат парящую экотропу на высоте 4,5 метра над землей. Ключевая цель — аккуратно внедрить стандарты безопасности и комфорта, не повредив при этом памятник садово-паркового искусства.

Стоит отметить, что комплексного благоустройства в усадьбе Кузьминки не видели с 1918 года — то есть больше века, а инфраструктура всей парковой территории не обновлялась последние 15 лет и успела обветшать.

Движение — жизнь: спорт и активный досуг

Любителям здорового образа жизни в «Кузьминках» скучать точно не придется. Проект предусматривает глобальную реконструкцию спортивного кластера:

• Обновление ледового катка, площадок для игровых видов спорта и зон для настольного тенниса.

• Полная модернизация скейт-парка площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

• Установка современных воркаут-комплексов.

• Обустройство специализированной площадки для дрессировки четвероногих питомцев.

Всё для детей и семейных пикников

Для маленьких посетителей количество игровых зон увеличится ровно в два раза, причем все площадки будут отвечать строжайшим нормативам безопасности.

Поклонников отдыха на свежем воздухе порадуют обновленные мангальные зоны: их вместимость станет значительно больше, а на территории смонтируют 19 уютных беседок разного типа. Также в парке откроются современные кафе, рестораны, точки кофе-пойнтов, пункты проката инвентаря, лекторий и даже коворкинг для тех, кто совмещает работу и отдых.

Реставрация исторического наследия

Параллельно с благоустройством специалисты возвращают былое величие «Московскому Версалю» (именно так величали усадьбу горожане в XIX веке). За два года мастера отреставрируют 32 памятника архитектуры. Зданиям вернут их первоначальный облик и адаптируют для нужд современного музейного комплекса.

При этом в парке полностью разделят зоны активности: шумные фестивали и спортивные площадки не нарушат покой тех, кто выбрал тихие прогулки. Для удобства гостей внедрят понятную навигацию, обновят освещение, дорожное покрытие и высадят сотни новых растений. У главного входа откроется информационный павильон, где каждый сможет детально изучить проект благоустройства.

Парк «Красная Пресня»: голландские пруды и падел-теннис

Перемены ждут и старинную усадьбу Студенец — уникальный ансамбль XVIII–XIX веков с двухвековой историей, на территории которого сегодня располагается парк «Красная Пресня». Учитывая строгий охранный статус объекта, архитекторы ставили перед собой задачу полностью сохранить аутентичность этого места, сделав его удобным для современного жителя.

Водная гармония и возвращение истории

Проектировщики вернут исторический вид знаменитым прудам-каналам (так называемым голландским прудам) с их островками. Пять культовых арочных мостиков капитально отремонтируют, а в дополнение к ним построят три новых моста, чтобы гулять по парку стало еще удобнее. Настоящим украшением каналов станет система плавающих фонтанов со светодиодной архитектурной подсветкой.

Особое внимание уделят реставрации исторических реликвий на островах: белокаменного памятника-колонны и чугунной чаши на постаменте из камня. Рядом возведут современную зону с качелями, павильон-сцену, точки продажи кофе и новый павильон для проката лодок, где можно будет организовывать мероприятия. Вечером деревья и кустарники парка будут эффектно подсвечены. Вся инфраструктура и прогулочные дорожки будут на 100% адаптированы под нужды маломобильных граждан.

От йоги до футбола

Для спортсменов на «Красной Пресне» обновят поле для мини-футбола, отремонтируют скейт-парк и площадки для воркаута. Появятся и ультрасовременные корты для падел-тенниса с собственной раздевалкой, а также тихая зона для практик йоги.

Что касается детей, то две существующие игровые площадки полностью обновят, заменив оборудование. Их объединят в единый большой игровой кластер в одном месте, чтобы ребятам было проще выбирать аттракционы по душе. Кроме того, на месте старого административного здания построят новый современный комплекс с хозблоком, офисами и навесом для спецтехники.

На время проведения масштабных работ вход на тему парка «Красная Пресня» закроют. Однако Культурно-досуговый центр на Мантулинской улице продолжит свою работу в обычном режиме. Все запланированные уличные массовые мероприятия и праздники временно переезжают по соседству — в зону отдыха «Красногвардейские пруды», так что москвичи не останутся без привычных развлечений.

Екатерининский парк: инклюзивная среда и «Новые адреса счастья»

В 2026 году стартует преображение еще одного старейшего усадебного парка столицы — Екатерининского (Мещанский район, метро «Достоевская»). Это место уникально: парк площадью более 16,5 гектара служит не просто зеленой зоной, но и важной частью Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В.Г. Михайлова.

Здесь восстанавливают здоровье ветераны боевых действий, включая участников СВО. Поскольку это преимущественно люди молодого и среднего возраста, акцент сделан на инклюзивную спортивную инфраструктуру и создание безбарьерной среды, включая специальные уличные тренажеры.

Всю территорию разделят на два принципиальных кластера:

1. Южная (историческая) зона

Она охватывает территорию вокруг Большого Екатерининского пруда и Екатерининского института и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Архитекторы полностью сохранят строгую регулярную планировку усадьбы, воссоздадут утраченные элементы композиции, но аккуратно инкорпорируют современные решения для комфорта отдыхающих.

2. Северная (современная) зона

Здесь со стороны Олимпийского проспекта оборудуют новый парадный вход. Главным визуальным акцентом станет легкая воздушная арка, открывающая панорамный вид на Большой Екатерининский пруд. Слева от входа построят ресторан с террасой и лодочную станцию с солярием, которые свяжет амфитеатр, спускающийся прямо к воде.

«Проведем экологическую реабилитацию и самого пруда, восстановим историческую дорожку вдоль кромки воды. Также вдоль берега разместим смотровые площадки и зоны отдыха, а парадную лестницу во главе водоема отремонтируем и оснастим пандусом для удобного спуска к воде. Приведем в порядок и шахматный павильон ротонду. Павильон станет новой выездной площадкой для регистрации брака в рамках проекта “Новые адреса счастья”», — написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Инфраструктура для праздников, спорта и детей

• Культурная жизнь: Старую летнюю эстраду заменят на современную всесезонную сцену с теплыми гримерками, где можно будет проводить концерты, фестивали и ярмарки в любую погоду. Также воссоздадут утраченную танцевальную веранду с профессиональным светом и звуком — благодаря поворотным стеклянным створкам она сможет работать с апреля по октябрь.

• Круглый год для спорта: Футбольное поле оснастят профессиональным покрытием и системой подогрева, играть на нем можно будет даже зимой. Для любителей динамичного отдыха сделают площадку для стритбола с тренажерами, зоны для пинг-понга и настольных игр.

• Детский досуг: В парке откроется круглый год работающий павильон семейно-досугового центра для мастер-классов, лекций и кинопоказов.

«Учитывая, что парк посещает много семей с детьми, приняли решение создать в парке круглогодичный павильон семейно-досугового центра, где можно будет проводить лекции, кинопоказы и мастер классы. Для детей сделаем игровые площадки: одну — в экостиле, другую — с мини сценой и интерактивными элементами, а третью, у планетария, — в космическом стиле», — отметил Мэр Москвы.

Розарии, лабиринты и яблоневый цвет

На площади перед историческим зданием Екатерининского института (ныне Центральный дом Российской армии имени М.В. Фрунзе), где планировка прошлых веков сохранилась лучше всего, разобьют живописный сад и восстановят старинный розарий. Рядом с цветниками появится оригинальная пергола с качелями и место для игры в шахматы.

Две знаменитые парковые ротонды полностью отремонтируют: около одной из них высадят зеленый лабиринт, а возле другой установят еще одну перголу с качелями. Знаменитая аллея розовых яблонь — визитная карточка парка — будет полностью сохранена. К ней добавят новые хвойные и лиственные деревья, цветущие кустарники и многолетние растения.

«Проект благоустройства Екатерининского парка — это гармония истории, природы и современного комфорта. Обновление этой зеленой зоны — наш вклад в реализацию национальных проектов “Инфраструктура для жизни” и “Экологическое благополучие”», — отметил Сергей Собянин.