Николаевский – Ленинградский – цифровой: старейший вокзал Москвы стал самым умным

Историческую часть здания вокзала сохранили и отреставрировали в соответствии с изначальным замыслом архитектора Константина. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Не были в последние дни на Ленинградском вокзале в Москве? Вы удивитесь. Старейшая транспортная артерия страны, открытая еще в 1849 году, наконец-то дождалась реновации, которая не просто «освежила краску», а перевернула представление о том, каким должен быть современный вокзал. По сути, вокзал получил новую жизнь: не только сохранив душу, но и вложив в него суперсовременные технологии.

«Начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского, который, к сожалению, физически и морально устарел. Провели его полную реконструкцию. По сути дела, сейчас это новый вокзал с новыми сервисами, с новым уровнем комфорта», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПО ПРИНЦИПУ «СУХИЕ НОГИ»

Первое, что я замечаю, — исчезла «базарная» теснота. Избыточную торговлю убрали. Пространство вздохнуло. Площадь зон ожидания выросла в три раза, а посадочных мест стало больше тысячи. Я специально приехал за час до поезда, ожидая, что придётся стоять «столбиком» у выхода на «Сапсан». Ничего подобного — спокойно сел, выпил кофе.

Пассажиров здесь проходит до 350 тысяч ежедневно, а в перспективе, с запуском высокоскоростной магистрали в Питер, будет и вовсе полмиллиона. Давка? Нет. Инженеры продумали всё.

Знаете этот ужас, когда из метро на вокзал нужно выбежать под дождь или снег, перебегая через площадь? Забудьте. Теперь пересадка между метро, электричками и поездами дальнего следования работает по принципу «сухие ноги» — единый теплый контур. Время перехода сократили в 6 раз: с 6 минут до 1 минуты.

У входа в зал я разговорился с мужчиной в дорожной куртке. Представился Михаилом, он командировочный из Твери, бывает здесь чуть ли не каждую неделю.

«Стало очень удобно: сухо, быстро, без очередей. Мне нравится», - говорит Михаил.

Кстати, вход со стороны Краснопрудной улицы открыли после 30-летнего забвения. Всего входов теперь пять, три уже работают. Пассажиропоток распределяется равномерно, толкучек на самом деле нет.

ИНТЕЛЛЕКТ И НАВИГАЦИЯ

Ленинградский стал первым в России полностью «цифровым» вокзалом. Звучит как штамп, но давайте расшифрую.

Захожу в зал. Табло не просто показывает, что поезд стоит на 5-м пути. Интеллектуальная система в реальном времени перестраивает маршруты. Если платформу поменяли, навигатор на стене тут же перерисует стрелку. Здесь 23 огромных табло и более 200 информационных экранов.

Кстати, про навигацию мне рассказала молодая пара с ребёнком — Анна и Дмитрий. Анна с восторгом показывала на экраны: «Интеллектуальная система сообщает об изменениях расписания в режиме реального времени, формирует оптимальные маршруты. Я раньше с двумя детьми боялась тут потеряться, а сейчас — как в космическом корабле. И главное: всё понятно с первого взгляда».

В здании установили более 220 цифровых элементов навигации и информирования, включая 23 табло отправления и прибытия. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ОТ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА» ДО УЗИ

Второй этаж — это отдельная песня. Его отвели под длительное ожидание. Здесь не просто лавочки, а целые зоны отдыха с кафе. Но главное — сервисы.

Что появилось такого, чего раньше не было и в помине?

1. Детский рай. Впервые на ж/д вокзалах России открыли детский клуб «Союзмультфильм» и отдельную комнату для семей с малышами до 7 лет (пеленальные, зоны для сна, кормления).

2. Для братьев наших меньших. Есть зал для пассажиров с питомцами и даже комната по уходу за животными. Серьезно, тут можно покормить кота в комфортных условиях.

3. Медицина. Медпункт расширили до полноценного диагностического центра: можно сделать УЗИ, сдать анализы и даже получить помощь психолога.

4. Работа. Бизнес-зал стал в два раза больше. Есть переговорные и пространство для коворкинга.

5. Чистота. Туалетов стало в 7 раз больше.

И главное — цены в кафе и магазинах не кусаются.

«Перекусить можно без удара по бюджету, - уточняет офицер Игорь. - Цены в кафе за пределами вокзала примерно такие же. Выглядит даже удивительно!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЯННОГО

Работа реставраторов здесь достойна отдельного фильма. Константин Тон (архитектор храма Христа Спасителя) задумывал вокзал как дворец. За советские годы «дворцовость» подзатерли поздними слоями отделки. Сейчас всё исправили.

«Восстановили оригинальный цвет стен, вернули лепнину, - говорит Петр Алексеевич, уже лет 50 проживающий неподалеку от вокзала. - На кровлю вернулся флагшток с государственным флагом. И — внимание — заново сделали вывеску «Ленинградский вокзал» такой, какой она была в середине 70-х, но с современной подсветкой. Буквы, похоже, нашли по архивным фото».

Изюминка интерьеров — два гигантских мозаичных панно из смальты (общая площадь больше 800 квадратных метров) с видами Москвы и Петербурга. Это самый большой художественный объект на транспорте в России. Сделаны вручную. Ищите пасхалку: художники спрятали на панно черного кота — отсылку к старой песне 60-х. Внимательные посетители уже находят.

Кроме того, на 4-м этаже, куда раньше вход был закрыт, открыли иммерсивный музей. Там воссоздали дворцовые интерьеры XIX века. Можно увидеть сцену, как архитектор Тон докладывает императору Николаю I о проекте дороги.

И восстановили часовню святителя Николая Чудотворца. В прямом смысле: стены помнят еще тех пассажиров в сюртуках и кринолинах.

ПРОЩАЙ ДУХОТА

Если вы бывали в старом здании летом, то помните это чувство «парника» на цокольном этаже. Системы кондиционирования там не было вовсе. Сейчас воздухообмен увеличили в 2 раза: летом +30, зимой -25 — внутри всегда 22–25 градусов. Вентиляция теперь умная: свежий воздух подается дозированно в каждую зону. Света тоже стало в два раза больше (300 люкс — как в хорошем офисе).

Про навесы над платформами даже не спрашивайте. Поставили «парящую» конструкцию высотой 15 метров с подогревом. Снег не скапливается, дождь не протекает. И на выходы метро «Комсомольская» тоже сделали красивые стеклянные козырьки.

Таким образом Ленинградский вокзал перестал быть просто «транзитным пунктом». Вернули часы на башне, флагшток и лепнину. Добавили технологии: от навигации с темной темой до доставки багажа от двери дома до вагона. Это полноценное общественное пространство, где хочется гулять, встречаться и даже... работать.

И знаете, когда стоишь в этом обновленном зале, смотришь на мозаику с видами двух столиц и слышишь объявление о прибытии «Сапсана» — понимаешь: время здесь действительно соединилось. Кажется, впервые в жизни на вокзал хочется приехать заранее.