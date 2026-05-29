Интерактив в музеях: как Москва меняет подход к образованию школьников.

Более 700 000 школьников и студентов московских колледжей приняли участие в музейных просветительских программах за этот учебный год. Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, учащиеся посетили 1 100 школьных, а также свыше 300 федеральных, городских, муниципальных, ведомственных и частных музеев. Там они изучали науку, искусство, архитектуру и историю, а также участвовали в интерактивных занятиях.

«Мы с классом посетили музей композитора Скрябина - и нам очень понравилось. Я вообще люблю ходить в музеи, а этот впечатлил особенно. Было интересно познакомиться с музыкальными композициями и экспозицией в целом. <...> Мне кажется, учиться в формате музейного интерактива гораздо интереснее, чем на обычном уроке: все наглядно, живо и запоминается намного лучше», - рассказала ученица школы № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля Кристина Васильева.

Соответствующий формат обучения, в котором школьные занятия проходят в музейных пространствах, развивается в столице последовательно. Это позволяет не просто изучать материал по учебнику, а погружаться в него через подлинные экспонаты, практические задания и современные мультимедийные технологии.

«Олимпиада стала настоящим навигатором для московских семей, родителей и учителей в образовательном музейном пространстве города. Москва настолько богата интересными объектами, что практически по любому учебному предмету учитель может порекомендовать ребятам подходящее место для посещения», - поделился эмоциями научный руководитель ЦПМ Иван Ященко.

Участник олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» Вячеслав Воронин в восторге от финальной прогулки, которая состоялась в парке музея усадьбы. Школьник подчеркивает, что каждый этап прошедшей Олимпиады был интересным и запоминающимся.

«Каждый экспонат словно рассказывал свою историю! Теперь у меня осталось множество ярких впечатлений и классных фотографий на память», - рассказывает он.