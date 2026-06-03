Курорт рядом с домом: где поплавать в столице при любой погоде

В Москве открыли бассейны с системами подогрева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С началом летнего сезона в разных районах Москвы открылись уличные бассейны. Теперь не нужно ехать в центр, чтобы поплавать в жаркий день. Выбираем один из двенадцати (ближайший к дому), расположенных на площадках "Московских сезонов". "Комсомолка" отправилась в бассейн возле сквера по Олонецкому проезду.

Комсомолка" отправилась в бассейн возле сквера по Олонецкому проезду. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бассейны под открытым небом можно смело назвать альтернативой загородным поездкам: не нужно заранее планировать отдых, бронировать отели. Просто взял купальник и полотенце, пешком от многоэтажки дошел до бассейна и наслаждаешься курортной обстановкой. Один из таких бассейнов расположен на Сухонской улице в Медведково. Здесь сквер по Олонецкому проезду с прогулочными дорожками и скейт-парком. Рядом ярмарка с фруктами и сырами, карусель с лошадками. И полноценный пляж с двумя бассейнами, лежаками и белоснежными зонтиками.

Возле бассейнов большое количество шезлонгов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Оформляли онлайн-билет? - спрашивают у меня на входе.

- Нет.

Оказывается, можно было дома купить онлайн-билеты и не тратить время в кассе. Главное - определиться на какой сеанс идти: с 9.00 до 10.30, с 11.00 до 14.00, с 14.30 до 17.30 и с 18.00 до 21.00.

Бассейнов на Сухонской улице два - большой и малый для детей до 14 лет. Одновременно в них могут плавать до 108 человек.

Отдыхать здесь можно хоть в жаркий день, хоть в пасмурный - вода во всех бассейнах подогревается. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Отдыхать у нас можно хоть в жаркий день, хоть в пасмурный - вода во всех бассейнах подогревается. Каждый день проходит многоступенчатая фильтрация воды, - рассказала администратор.

Переодеться можно в комфортных раздевалках, есть душевые и ящики для одежды. Но никакого баловства, администратор строго предупредила: "Прыгать с бортиков нельзя и сидеть на краю бассейна тоже". Рядом дежурят спасатели.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Возле бассейнов большое количество шезлонгов, работает бар с напитками и мороженым. Дети купаются отдельно - в малом бассейне, там глубина всего 60 см. В большом бассейне тоже без экстремальных глубин - хоть в центре, хоть возле бортиков можно ногами коснуться дна.

- Утренний сеанс короче по времени - всего 1,5 часа, но и дешевле. Многие приходят в это время, как на спортивную тренировку, - говорит администратор. - Позже приходят семьи с детьми - сейчас как раз начались каникулы. А вот по выходным очень много желающих - кто загорать, а кто почти весь сеанс в воде.

В бассейне работают спасатели. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхать днем можно три часа, после сеанса всех попросят выйти, чтобы подготовить бассейн и территорию для следующих желающих освежиться. Городские бассейны будут работать без выходных до конца лета, чтобы все успели почувствовать курортное настроение.

Отдыхать в бассейне днем можно три часа. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Бассейны на площадках "Московских сезонов":

- Щелковская, ул. Уральская, вл. 16;

- Зеленоград-Крюково, Бульварная зона 16-го микрорайона Зеленограда (у корп. 1606);

- Алма-Атинская, ул. Ключевая, вл. 22;

- Планерная, пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;

- Коптево, Коптевский б-р, вл. 18 (парк «Бригантина») - два бассейна;

- Выхино, ул. Вешняковская, вл. 16 - два бассейна;

- Теплый Стан, ул. Теплый Стан, вл. 1Б - два бассейна;

- Некрасовка, ул. Рождественская, вл. 31;

- Медведково, пересечение улиц Сухонской и Молодцова - два бассейна;

- Ботанический сад, пр. Серебрякова, вл. 14, стр. 23;

- Озерная, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., вл. 4;

- Братиславская, ул. Перерва, вл. 52 - два бассейна.

СТОИМОСТЬ: в будние дни - от 400 рублей, в выходные - от 750 рублей. Можно взять в аренду полотенце - 100 рублей, залог — 1 000 рублей, приобрести одноразовые тапочки - 50 рублей и нарукавники - 300 рублей. Для посещения требуется предварительная регистрация на mos.ru. Оплата возможна как на месте, так и на сайте.

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