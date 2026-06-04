Стройка, использование земли, благоустройство: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал на ПМЭФ, как цифровизация помогает проверять бизнес

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Позитивный опыт Московской области по внедрению «цифры» стал темой для обсуждения на сессии ПМЭФ «Невидимый контроль: как цифровые технологии изменили проверки бизнеса». Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о том, как новые технологии позволяют контролировать без участия человека многие участки в самых разных сферах.

- Самый большой блок здесь — это стройка, - отметил Андрей Воробьёв. - Раньше инспектору нужно было лично прийти на объект, чтобы проверить, как соблюдаются все обязательства. Сегодня его заменяют видеокамеры с искусственным интеллектом. Система сама видит, на какой стадии находится проект, соответствуют ли работы нормам безопасности и графику. Там, где установлены «умные» камеры, визит проверяющего уже не всегда обязателен.

Губернатор Подмосковья сообщил, что регион постепенно переходит на стационарное видеонаблюдение за стройплощадками.

- Пока это не является обязательной нормой — мы договариваемся с застройщиками, и многие сами в этом заинтересованы. Но мы рассчитываем, что при поддержке правительства РФ в 214-й закон будут внесены поправки, и такое цифровое сопровождение стройки станет обязательным стандартом.

И это лишь малая часть примеров ИИ-проектов, которые внедрены в Московской области и приносят большую пользу, освобождая специалистов-людей от рутины и чисто технических действий. Так, например, Искусственный интеллект используют для автоматической проверки документов. Сервис «Нейроинспектор» делает это мгновенно, тогда как раньше тот же самый процесс с участием человека в среднем занимал 4 часа.

Кроме того, нейросети с дронами постепенно вводят в систему контроля строительства. Снимки площадок они сверяют с утвержденным генеральным планом всего за 20 минут, хотя сейчас это занимает от 20 и более часов.

В 2027 году на всю Россию начнут масштабировать еще один подмосковный сервис, который уже доказал свою эффективность - «Умная стройка». ИИ анализирует записи с видеокамер, направленных на стройплощадки, и если в течение 3 суток на объекте отсутствуют рабочие или техника, наверх уходит сигнал о риске срыва сроков. Незаменимая вещь для работы с подрядными организациями!

- Цифровой проект реализован также в сфере муниципального земельного контроля, - рассказал Андрей Воробьёв. - Раньше, если был участок земли промышленного или сельхозназначения, туда приходили инспекторы и смотрели, что происходит на месте. Сейчас все это делает машина с видеокамерой с ИИ, связанная с Росреестром. Результаты таких проверок выросли кратно. Теперь муниципальный контроль работает более эффективно, мы будем и дальше внедрять эту практику.

Также система «Безопасный регион», к которой подключены более 80 тысяч камер, вот уже четвертый год позволяет реализовывать проект «Чистая территория», фиксируя во дворах и на улицах различные нарушения по содержанию территорий - переполненные урны, неработающие фонари, припаркованные машины, которые мешают подъезду мусоровозов к контейнерам и так далее.

- То есть это административный надзор: мы видим, как убирается двор, как вывозится мусор. И искусственный интеллект анализирует эти большие данные. Он оценивает работу регионального оператора по вывозу мусора или управляющей компании, которая отвечает за содержание двора. Мы считаем, что все эти примеры можно смело тиражировать, и ряд регионов уже этим занимаются.