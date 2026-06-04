Технологии с душой: столичные производства возвращают здоровье и надежду

VR-симулятор бионического зрения показывает мир глазами пациента, которому были вживлены импланты, помогая врачам эффективнее проводить восстановление. Фото: mos.ru

Столичные врачи скоро смогут буквально «печатать» новую кожу для пациентов с диабетической стопой, а нейрохирурги - возвращать зрение с помощью микрочипов. Это не фантастика, а реальность. Москва - один из крупнейших центров фармацевтической и медицинской промышленности России. В городе работает больше 300 профильных компаний, где 30 тысяч человек собирают нейроимпланты, искусственные почки и протезы, которым нет аналогов в мире.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АПГРЕЙД СТОЛИЦЫ

При поддержке города в Москве строят новые заводы по производству лекарств и медицинских изделий, параллельно формируя современную инфраструктуру для разработки и внедрения инноваций. Москва создала для биотехнологов стимулирующие условия: инфраструктура ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет пройти полный цикл - от лаборатории до серийной партии - без бюрократической волокиты. А Московский инновационный кластер выделяет компаниям гранты, компенсирует регистрацию патентов и даже дает возможность тестировать новинки на городских больницах. Если раньше от идеи до появления готового препарата могло пройти 10 лет и более, то сейчас этот срок сократился в разы.

По итогам 2025 года производство лекарств и медицинских материалов в Москве выросло на 8,8%. Но главное - произошел качественный скачок:

сердечно-сосудистых препаратов стали выпускать на 79,8% больше;

лекарств для дыхательной системы - на 87,2%;

а вакцин и сывороток - в полтора раза!

Медицинских инструментов и оборудования - плюс 7,2%. За этими цифрами тысячи спасенных жизней.

БИОИНЖЕНЕРИЯ В ДЕЙСТВИИ

Компания «Акрус Биомед» (резидент ОЭЗ) первой в России начала клинические испытания клеточных препаратов. Главная гордость - искусственная кожа из донорских клеток. Пациентам с тяжелой диабетической стопой раньше грозила ампутация. Теперь рану можно закрыть биологическим эквивалентом, который повторяет структуру настоящей кожи. Он ускоряет заживление и снижает риск рубцов. А скоро в дело пойдет и вторая версия - для пересадки собственной кожи пациента, даже в дневном стационаре. Параллельно там же создают решения для травм позвоночника.

Не менее крутой - проект «Артселленс» и ученых из МОНИКИ. Они выращивают первую российскую искусственную печень из клеток самого пациента. Пока разработка задумана как мост до донорского органа, но в перспективе заменит больную печень полностью.

А лаборатория «Сенсор-Тех» делает то, от чего мурашки по коже: нейроимпланты для слепых и глухих. Их VR-симулятор показывает мир глазами пациента с чипом. Устройство с камерами и ИИ сканирует пространство, узнает лица и шепчет в наушник: «Впереди стул». Доклинические испытания уже идут.

РУКА, КОТОРАЯ ЧУВСТВУЕТ

Компания «Моторика» обогнала мир: их протез кисти Omni Hand читает сигналы не только с мышц, но и с сухожилий. Поэтому он работает даже у людей с обмороженными рубцами на руках. За восемь лет ребята обеспечили протезами 8 тысяч человек в 17 странах. Сейчас готовятся к IPO на бирже.

Аппарат «Оксикор» заменяет легкие во время операций на сердце. Тысячи тончайших трубочек-фильтров внутри. Московские инженеры придумали уникальную технологию фиксации, чтобы прибор не протек и не убил пациента. Устройство уже на финишной прямой регистрации.

Московские власти формируют мощнейший фармацевтический и медицинский кластеры. Причем все эти искусственные органы, протезы, вакцины и новинки поедут не только в столичные больницы. Московские предприятия работают на всю Россию. Качественная медицина, пусть и напечатанная на 3D-принтере, становится доступной каждому.

Сказано

Сергей Собянин.

«Когда мы слышим про искусственную почку или импланты, которые способны вернуть зрение, кажется, что это новости из будущего. Однако подобные уникальные технологии создают на предприятиях и в лабораториях Москвы уже сегодня», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.