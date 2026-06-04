Технологии с душой: столичные производства возвращают здоровье и надежду

Столичные врачи скоро смогут буквально «печатать» новую кожу для пациентов с диабетической стопой, а нейрохирурги - возвращать зрение с помощью микрочипов. Это не фантастика, а реальность. Москва - один из крупнейших центров фармацевтической и медицинской промышленности России. В городе работает больше 300 профильных компаний, где 30 тысяч человек собирают нейроимпланты, искусственные почки и протезы, которым нет аналогов в мире.
При поддержке города в Москве строят новые заводы по производству лекарств и медицинских изделий, параллельно формируя современную инфраструктуру для разработки и внедрения инноваций. Москва создала для биотехнологов стимулирующие условия: инфраструктура ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет пройти полный цикл - от лаборатории до серийной партии - без бюрократической волокиты. А Московский инновационный кластер выделяет компаниям гранты, компенсирует регистрацию патентов и даже дает возможность тестировать новинки на городских больницах. Если раньше от идеи до появления готового препарата могло пройти 10 лет и более, то сейчас этот срок сократился в разы.
По итогам 2025 года производство лекарств и медицинских материалов в Москве выросло на 8,8%. Но главное - произошел качественный скачок:
сердечно-сосудистых препаратов стали выпускать на 79,8% больше;
лекарств для дыхательной системы - на 87,2%;
а вакцин и сывороток - в полтора раза!
Медицинских инструментов и оборудования - плюс 7,2%. За этими цифрами тысячи спасенных жизней.
Компания «Акрус Биомед» (резидент ОЭЗ) первой в России начала клинические испытания клеточных препаратов. Главная гордость - искусственная кожа из донорских клеток. Пациентам с тяжелой диабетической стопой раньше грозила ампутация. Теперь рану можно закрыть биологическим эквивалентом, который повторяет структуру настоящей кожи. Он ускоряет заживление и снижает риск рубцов. А скоро в дело пойдет и вторая версия - для пересадки собственной кожи пациента, даже в дневном стационаре. Параллельно там же создают решения для травм позвоночника.
Не менее крутой - проект «Артселленс» и ученых из МОНИКИ. Они выращивают первую российскую искусственную печень из клеток самого пациента. Пока разработка задумана как мост до донорского органа, но в перспективе заменит больную печень полностью.
А лаборатория «Сенсор-Тех» делает то, от чего мурашки по коже: нейроимпланты для слепых и глухих. Их VR-симулятор показывает мир глазами пациента с чипом. Устройство с камерами и ИИ сканирует пространство, узнает лица и шепчет в наушник: «Впереди стул». Доклинические испытания уже идут.
Компания «Моторика» обогнала мир: их протез кисти Omni Hand читает сигналы не только с мышц, но и с сухожилий. Поэтому он работает даже у людей с обмороженными рубцами на руках. За восемь лет ребята обеспечили протезами 8 тысяч человек в 17 странах. Сейчас готовятся к IPO на бирже.
Аппарат «Оксикор» заменяет легкие во время операций на сердце. Тысячи тончайших трубочек-фильтров внутри. Московские инженеры придумали уникальную технологию фиксации, чтобы прибор не протек и не убил пациента. Устройство уже на финишной прямой регистрации.
Московские власти формируют мощнейший фармацевтический и медицинский кластеры. Причем все эти искусственные органы, протезы, вакцины и новинки поедут не только в столичные больницы. Московские предприятия работают на всю Россию. Качественная медицина, пусть и напечатанная на 3D-принтере, становится доступной каждому.
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«Когда мы слышим про искусственную почку или импланты, которые способны вернуть зрение, кажется, что это новости из будущего. Однако подобные уникальные технологии создают на предприятиях и в лабораториях Москвы уже сегодня», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.