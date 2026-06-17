Почему промышленности нужны инженеры системного профиля: интервью с победителем конкурса Cases & Faces за достижения в инжиниринге

Для этого реализуется федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», который входит в национальный проект «Средства производства и автоматизации».

Но сама по себе покупка робота или внедрение цифровой системы еще не гарантируют результата. На практике промышленным компаниям нужны специалисты нового типа — инженеры системного профиля, которые понимают не только оборудование и технологию, но и производственное планирование, экономику процесса, KPI, работу с персоналом, бережливое производство и внедрение изменений в реальном цехе.

Именно о роли таких специалистов мы поговорили с Дмитрием Войстроченко — промышленным инженером, специалистом по модернизации производственных предприятий, автоматизации сложных технологических процессов и роботизации в машиностроении.

В апреле 2026 года Дмитрий стал победителем международного конкурса Cases & Faces за достижения в инжиниринге. Cases & Faces — международная деловая премия, которая отмечает выдающиеся достижения, инновации и лидерство в технологиях, предпринимательстве, науке, бизнесе и социально значимых проектах. Дмитрий имеет международную сертификацию Lean Six Sigma Black Belt, является выпускником программы Smart Manufacturing Массачусетского технологического института, состоит в Национальной палате инженеров и имеет статус старшего члена IEEE — одной из крупнейших международных профессиональных инженерных организаций. Его профессиональная специализация охватывает модернизацию производственных предприятий, автоматизацию проектирования, развитие систем производственного планирования, внедрение lean-подходов и участие в проектах по роботизации технологически сложных процессов в машиностроении.

Помимо практической инженерной работы, Дмитрий регулярно выступает в качестве члена жюри и экспертных комиссий отраслевых мероприятий, таких как чемпионат CASE-IN, Молодежный глобальный прогноз развития энергетики, а также в интерактивных сессиях Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Мы обсудили с Дмитрием, почему промышленности сегодня нужны не просто узкие технические специалисты, а инженеры системного профиля; почему роботизация не работает без перестройки процессов; и какие компетенции будут определять будущее производственной модернизации.

— Сейчас роботизацию часто воспринимают как главный ответ на проблемы производства. Еще до волны такого интереса к роботизации деловое издание РБК Pro разбирал ваш кейс разработки и внедрения системы KPI на основе lean-подходов в Технопарке “Импульс” — единственном в России производителе высокотехнологичного навесного оборудования. Система помогла увеличить производительность сварочного подразделения на целых 30%. Почему иногда именно настройка системы, а не новое оборудование, дает предприятию главный эффект?

— Потому что новое оборудование работает эффективно только в зрелой производственной системе. Если на предприятии не выстроены планирование, обслуживание, контроль качества и мотивация сотрудников, даже хороший станок или роботизированный комплекс будет использоваться не на полную мощность.

В этом кейсе задача была не просто изменить оплату труда, а связать интересы сотрудников с целями производства. Мы встроили в систему KPI принципы бережливого производства — такие как 5S, TPM и Kaizen. Если говорить проще, 5S помогает поддерживать порядок и безопасность на рабочем месте, TPM вовлекает сотрудников в регулярный уход за оборудованием, а Kaizen стимулирует предложения по постоянному улучшению процессов. В результате KPI оценивали не только объем выпуска, но и качество организации работы, снижение потерь и вклад сотрудников в развитие производственной системы.

В результате люди начали работать не только «на объем», но и на качество процесса. Для меня это и есть системный инженерный подход: когда производительность растет не за счет давления, а за счет того, что люди, оборудование, процессы и экономика начинают работать в одной логике.

— Дмитрий, кто такой инженер системного профиля на производстве? Чем он отличается от обычного технического специалиста?

— Инженер системного профиля видит не только отдельную операцию, а всю цепочку: конструкцию изделия, технологический маршрут, загрузку оборудования, сроки, качество, затраты и работу людей.

Он не ограничивается вопросом «какое оборудование поставить». Он пытается понять, что именно мешает предприятию работать эффективнее и какое решение даст устойчивый результат. Иногда это робот, иногда — новая система планирования, иногда — изменение KPI или автоматизация инженерной рутины.

— Почему роботизация без такой подготовки может не дать ожидаемого эффекта?

— Роботизация усиливает уже существующую систему. Если процессы хаотичны, если нет точного планирования, если оборудование плохо обслуживается, а сотрудники не понимают своих показателей, робот не решит эти проблемы автоматически.

Перед внедрением технологий нужно определить реальные узкие места, понять поток материалов, подготовить персонал, настроить обслуживание и заранее определить, как будет измеряться результат. Иначе предприятие рискует автоматизировать не эффективность, а хаос.

— Когда говорят о модернизации, чаще всего представляют роботов, станки и новое оборудование. Как вы рассказывали до интервью, в вашей практике был показательный проект по автоматизации проектирования адаптеров для навесного оборудования когда время подготовки одного изделия сократилось примерно на 70%. Почему для модернизации производства так важна автоматизация не только в цехе, но и на инженерном этапе — в проектировании, расчетах и подготовке документации?

— Это очень важная часть модернизации, потому что производство начинается не в цехе, а гораздо раньше — с инженерной подготовки. Если конструкторы тратят много времени на повторяющиеся операции, предприятие теряет скорость: медленнее запускает изделия, дольше отвечает на запросы клиентов и хуже использует квалификацию инженеров.

В случае с автоматизацией проектирования адаптеров главный эффект был не только в сокращении времени на подготовку одного изделия. Важнее то, что мы убрали системную потерю инженерного времени: повторяющиеся операции были автоматизированы, а роль конструктора сместилась в сторону проверки, валидации решения и работы над более сложными задачами.

Для предприятия это означает более быстрый запуск изделий, более рациональное использование инженерных ресурсов и возможность направлять специалистов на разработку новых продуктов, модернизацию существующих решений, анализ надежности и сопровождение производства. Поэтому автоматизация инженерной рутины не менее важна, чем автоматизация операций в цехе: она ускоряет всю производственную систему — от идеи и чертежа до готового изделия.

— В производственной модернизации важна не только разработка решения, но и способность обеспечить стабильный выпуск продукции, особенно если она связана с техникой международного бренда. В вашей практике были такие задачи?

— Да, один из таких примеров был связан с организацией выпуска ковшей для экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX. В таких проектах важно не просто произвести изделие по чертежу, а обеспечить стабильность качества, соблюдение сроков и четкую координацию между инженерной службой, производством, складом и коммерческим блоком.

Когда продукция связана с техникой международного бренда, любые сбои в качестве, сроках или логистике могут влиять не только на конкретный заказ, но и на репутацию компании как поставщика. Поэтому роль инженера здесь шире обычного технического контроля: он должен связать требования к изделию с реальным производственным процессом и сделать этот процесс управляемым.

Для меня это хороший пример того, что современный производственный инжиниринг — это не только расчеты и технологии, но и ответственность за устойчивость всей цепочки: от инженерного решения до отгрузки готовой продукции заказчику.

— В апреле 2026 года вы стали победителем международного конкурса Cases & Faces за достижения в инжиниринге в категории «Производство». Почему, на ваш взгляд, именно производственный инжиниринг сегодня имеет такое значение для экономики?

— Потому что производство — это основа технологической самостоятельности и устойчивости экономики. Именно в промышленности создаются не только готовые изделия, но и компетенции: инженерные школы, технологические процессы, рабочие места, цепочки поставок, культура качества и способность страны выпускать сложную продукцию.

Когда предприятие становится эффективнее, это влияет не только на его внутренние показатели. Сокращаются сроки, повышается надежность продукции, снижается себестоимость, растет конкурентоспособность. Поэтому производственный инжиниринг — это не узкая техническая область, а один из инструментов экономического развития. При этом эффективность производства всегда связана с более широкой отраслевой средой — энергетикой, инфраструктурой, доступностью ресурсов и технологическими приоритетами экономики.

Для меня особенно важно, что в производстве инженерное решение всегда проверяется практикой. Оно должно работать не в теории, а в реальном цехе — с людьми, оборудованием, сроками, ограничениями и ответственностью за результат. Именно поэтому достижения в этой сфере имеют прикладную ценность не только для конкретного предприятия, но и для отрасли в целом. Именно поэтому промышленному инженеру важно понимать не только внутренние процессы завода, но и тот контекст, в котором развивается вся промышленность: от производительности и технологической независимости до энергетической устойчивости.

— В 2025 году вы участвовали сразу в двух экспертных форматах, связанных с энергетической повесткой: в оценке проектов «Молодежного глобального прогноза развития энергетики — 2025» и в интерактивных сессиях Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя». Что дает промышленному инженеру участие в таких экспертных форматах?

— Такие проекты позволяют смотреть на инженерные решения не изолированно, а в контексте развития целой отрасли. Энергетика напрямую связана с промышленностью: от доступности ресурсов и устойчивости инфраструктуры до требований к эффективности, безопасности и технологической независимости.

Когда оцениваешь такие проекты, важно видеть не только техническую идею, но и ее связь с реальными отраслевыми задачами: насколько решение применимо, какие ограничения у него есть, какой эффект оно может дать и может ли быть встроено в существующую производственную или энергетическую систему.

— Получается, современному промышленному инженеру уже недостаточно понимать только свой участок производства?

— Да, потому что производство не существует отдельно от экономики, энергетики, инфраструктуры и технологических трендов. Решения, которые принимаются на уровне предприятия, часто зависят от более широкой повестки: доступности энергии, логистики, оборудования, кадров, требований к эффективности и устойчивости.

Чем шире инженер видит отрасль, тем точнее он понимает, какие технологии действительно будут востребованы и какие решения имеют шанс на внедрение. Для инженера системного профиля это особенно важно: он должен видеть не только операцию или оборудование, а всю среду, в которой это решение будет работать.

— Вы несколько раз говорили о том, что инженеру системного профиля важно мыслить шире обычной технической задачи. В производстве это особенно заметно, когда от надежности изделия зависит не только его работа в эксплуатации, но и доверие клиента. В одном из ваших проектов для Технопарк “Импульс” доработка майнингового ковша для тяжелых условий эксплуатации позволила сохранить заказ, а позже изделие вошло в линейку поставляемого оборудования и повлияло на рост выручки по этому направлению. Что в таких ситуациях важнее всего для инженера?

— Важно увидеть проблему не изолированно, а во всей цепочке последствий. Если изделие не выдерживает реальных условий эксплуатации, это уже не просто вопрос конструкции: под угрозой оказываются сроки, отношения с клиентом, репутация производителя и дальнейшее развитие продукта.

В такой ситуации инженер должен не просто устранить дефект, а понять его причину и предложить решение, которое будет стабильно работать в эксплуатации. Прочностной анализ, выявление слабых зон и корректная доработка конструкции напрямую влияют на надежность изделия.

Когда решение помогает сохранить заказ, укрепить доверие клиента и в дальнейшем развить продуктовую линейку, становится понятно, что инжиниринг связан не только с расчетами и чертежами, но и с устойчивостью бизнеса.

— В таком случае, как вы думаете, какие компетенции будут определять будущее производственной модернизации?

— На первый план выйдет системное мышление. Инженеру уже недостаточно хорошо разбираться только в одной технологии. Нужно понимать оборудование, данные, производственное планирование, экономику процесса и работу с людьми.

Будут востребованы специалисты, которые умеют соединять техническое решение с реальным эффектом для предприятия. Именно такие инженеры смогут не просто внедрять новые инструменты, а менять производственную систему так, чтобы она становилась более устойчивой, эффективной и конкурентоспособной.

— Что бы вы посоветовали молодым инженерам, которые хотят стать заметными специалистами в промышленности?

— Брать на себя задачи, где есть реальная ответственность. Самый быстрый профессиональный рост происходит не тогда, когда ты выполняешь только понятные поручения, а когда решаешь проблемы, от которых зависит результат.

И второе — учиться говорить на языке бизнеса. Хорошее инженерное решение должно быть не только технически правильным, но и понятным с точки зрения сроков, качества, себестоимости, надежности и пользы для предприятия. Именно это отличает сильного инженера от просто хорошего исполнителя.