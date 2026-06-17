Дождь, гроза и до +19 градусов ожидаются в Москве 17 июня 2026 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода 17 июня в Москве совсем не летняя: дожди, шквалистый ветер и грозы. Одевайтесь теплее, а также не забывайте прихватить перед выходом из дома зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 17 июня 2026: температура воздуха

В среду, 17 июня, в Москве прогнозируется облачная погода и кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя, а в отдельных районах города гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +17...+19 градусов. Ночью же температура опустится до +10...+12 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В среду, 17 июня, в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, в некоторых районах гроза, а также возможен шквалистый ветер до 15 м/с. О похолодании ранее заявлял и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В среду, медленно смещаясь к северу, (североатлантический) циклон продолжит закачивать в регион массы относительно холодного воздуха и поставлять очаги дождей. <...> В среду кратковременные дожди, ночью +11…+13°, днем +16…+18°.», - написал синоптик в социальных сетях.

Месячные осадки за неделю

На этой неделе в Московском регионе может выпасть месячная норма осадков. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, поэтому сложившаяся ситуация полностью соответствует климатической норме.