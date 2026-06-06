Побывать в лавке Смирдина и увидеть лицейские реликвии: уникальные выставки к Пушкинскому дню в Москве

В историческом особняке размещены постоянные экспозиции, выставочные залы, читальный, концертный и конференц-залы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июня Россия отмечает Пушкинский день. Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина исполнилось 227 лет. Сервис «Мосбилет» приглашает посмотреть лучшие выставки, посвященные русскому гению.

Сокровища истории и русской поэзии

Государственный музей А.С. Пушкина – один из самых значимых культурных центров страны. В Москве он объединяет несколько площадок на Арбате, Остоженке и Старой Басманной улице, а главный музейный комплекс находится в бывшей дворянской усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке.

В историческом особняке размещены постоянные экспозиции, выставочные залы, читальный, концертный и конференц-залы. Здесь же находятся фонды музея с Открытыми хранениями редких книг, живописного, графического и миниатюрного портрета XVIII–XIX веков, фарфора, бронзы, художественного стекла и керамики, генеалогических материалов. А в изящном дворе-атриуме со стеклянным куполом проходят встречи любителей поэзии и тематические праздники.

Коллекции Пушкинского музея формировались более полувека и насчитывают свыше 167 тысяч экспонатов, связанных не только с Александром Пушкиным Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Коллекции Пушкинского музея формировались более полувека и насчитывают свыше 167 тысяч экспонатов, связанных не только с Александром Пушкиным, но и с Иваном Тургеневым, Андреем Белым, их близким окружением. Собрание редких изданий, рукописей, картин и скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства, мебели, и быта более, чем на треть, состоит из даров потомков самого поэта, его друзей и современников, известных деятелей науки и культуры, частных коллекционеров и неравнодушных москвичей.

«6 июня исполнится 65 лет с того момента, как Государственный музей А.С. Пушкина открыл двери для посетителей. С тех пор у нас побывали сотни тысяч москвичей и туристов, представителей самых разных поколений. В этот праздничный день посетители увидят наше Открытое хранение – главную сокровищницу музея. Мы покажем ценный фарфор, редкие книги, историческую мебель – то, что не всегда можно увидеть в экспозициях. Также в музее проходят масштабные выставки: «Журнал "Современник". Последний проект Пушкина» и «Шедевры Всероссийского музея А.С. Пушкина». Вторая экспозиция представлена в Выставочных залах на Арбате. Это уникальная возможность увидеть предметы, которые хранятся в музеях Петербурга», – рассказывает заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина Елена Потемина.

В мае в Государственном музее А.С. Пушкина прошла Всероссийская акция "Ночь музеев" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В лавке Смирдина…

Выставка «Журнал "Современник". Последний проект Пушкина» посвящена 190-летию со дня выхода первого номера журнала, основанного поэтом в 1836 году и ставшего заметным явлением в литературной жизни страны. В экспозицию вошли редкие книжные издания XVIII–XIX веков, портреты современников Пушкина, выступавших на страницах русской периодической печати того времени, живописные и графические изображения Москвы, Петербурга и других городов России, а также предметы декоративно-прикладного искусства.

В нишах первого зала чередуются инсталляции, посвященные журналам «Вестник Европы», «Московский телеграф» и «Московский вестник», альманаху «Полярная звезда». Второй зал рассказывает о деятельности Александра Смирдина – книгопродавца и издателя, сыгравшего значительную роль в истории русского просвещения. Его книжная лавка и библиотека на Невском проспекте стали своего рода литературным салоном, который посещали все крупные писатели той эпохи, включая Пушкина. Гости смогут побывать в этой лавке, воссозданной с помощью мультимедийных технологий.

Третий зал посвящен пушкинскому «Современнику», стремлению поэта сплотить вокруг журнала лучшие литературные силы. А завершают выставку экспонаты, относящиеся к истории «Современника» после смерти Пушкина.

… и Александровском лицее

На выставке «Шедевры Всероссийского музея А.С. Пушкина» представлены избранные экспонаты из богатейших коллекций, связанных с жизнью, творчеством поэта и его эпохой. Экспозиция объединяет произведения живописи, графики, скульптуры и мемориальные предметы, позволяющие увидеть, как формировался художественный образ Пушкина и его времени в культуре XIX–XX веков. Центральное место занимают полотна выдающихся художников: Ильи Репина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Николая Ге, Константина Коровина, Мартироса Сарьяна и других.

Значительную часть выставки составляют иллюстрации к произведениям Пушкина – от «Руслана и Людмилы» и «Бахчисарайского фонтана» до «Медного всадника» и «Каменного гостя», и картины, воссоздающие ключевые вехи его жизни: лицейские годы, дружеское окружение, последние трагические события.

Отдельного интереса заслуживают реликвии, связанные с историей Императорского Александровского лицея, сыгравшего ключевую роль в формировании личности поэта. Среди них – предметы лицейского быта и редкие книги из Лицейской библиотеки.

ВАЖНО

Государственный музей А.С. Пушкина расположен по адресу: улица Пречистенка, дом 12, строение 2. Приобрести билеты в музей без наценки и комиссии можно в сервисе «Мосбилет».

«Мосбилет» — официальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок. На странице сервиса представлены анонсы самых ожидаемых событий, премьер сезона, мероприятий в рамках городских фестивалей, выставок, спектаклей и концертов, которые пройдут в ближайшие выходные.

Купить билет можно прямо в сервисе. Для мероприятий, где необходимы персональные данные для покупки билета, вводить фамилию, имя, отчество и сведения посетителя не потребуется: если у пользователя стандартная или полная учетная запись, достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию — Mos ID. Обязательные поля необходимо заполнить вручную, если учетная запись упрощенная. При оформлении билетов для юных гостей через сервис все данные необходимо вносить только сопровождающему взрослому. У детей до 14 лет можно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения, при посещении культурных мероприятий показывать документ ребенка не нужно.

Кроме того, авторизованные пользователи смогут открыть куар-коды в мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы».