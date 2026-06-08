«Все работы должны быть завершены согласно графику»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье в 2026 году благоустроят 1,8 тыс. дворов и других объектов

Многие работы стартовали в Подмосковье, как только установилась удобная погода. Фото пресс-службы правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном еженедельном совещании с главами региональных министерств и округов обсудил план работ по благоустройству дворовых территорий, которые будут проведены в ближайшие несколько месяцев.

- В этом году по программе благоустройства мы запланировали привести в порядок 425 дворовых территорий, обустроить свыше 1 тысячи пешеходных дорожек, а также заменить плитку на асфальтовое покрытие на 385 объектах, - отметил губернатор. - Все работы должны быть завершены согласно графику, а в целом – до 15 сентября.

Многие работы стартовали в Подмосковье, как только установилась удобная погода. Например, по программе комплексного благоустройства дворов из 425 территорий, которые внесены в планы на текущий год, 59 уже сданы. Рабочие занимаются не только ремонтом пешеходных дорожек, тротуаров, парковок и проездов, но и озеленением, установкой лавочек и так далее. Среди территорий, которые преобразились - дворы домов №41, 43, 45, 47 на улице Кирова в Подольске, двор дома №4 на Новокаширской улице в Кашире и многие другие.

Еще в 82 дворе работы по благоустройству завершают до конца июня.

Большое внимание в Подмосковье уделяют так называемым «народным тропам», которые сами же местные жители прокладывают, чтобы срезать путь к остановкам общественного транспорта, магазинам, больницам и так далее. Эти тропинки обустраивают, покрывают асфальтом, чтобы граждане могли ими комфортно пользоваться в любое время года.

Из тысячи запланированных для обустройства «народных троп» 287 уже сданы (например, в Сепухове, Лыткарине, Щелкове и других округах), еще 206 откроют в течение июня.

109 (из 385) участков, где в этом году тротуарную плитку заменят на асфальт, работы завершены.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко доложил губернатору, что одним из направлений благоустройства дворов стал ремонт покрытия картами площадью свыше 25 квадратных метров.

- Он применяется там, где локальный ремонт уже нецелесообразен, - объяснил Игорь Даниленко. - Такой подход позволяет исключить риски возникновения новых дефектов на данных участках в ближайшее время. Эти работы планируем завершить до 15 июля, сейчас идем с опережением графика: уже отремонтировано порядка 400 тыс. квадратных метров покрытия. В 19 муниципалитетах ремонт полностью завершен. Среди показательных примеров – Реутов, где всю программу выполнили всего за один месяц, а также Ступино, Балашиха, Руза и Жуковский.

Продолжаются работы и по ямочному ремонту во дворах всех муниципалитетов Подмосковья. В планах на текущий год – обновление 374 тысяч квадратных метров покрытия.

Стоит отметить, что актуальные места для ремонта подсказывают в том числе и сами жители. 24% от общего числа дефектов, которые вносятся в план работ на текущий год, горожане подсказывают с помощью приложения «Добродел». Остальные 76% выявляются через мобильные комплексы, которые оснащены камерами с искусственным интеллектом, камеры системы «Безопасный регион» и контролеров от самих городских округов.