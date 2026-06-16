Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 16 июня 2026 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 16 июня, продолжит серию по-настоящему летних, но прохладных и дождливых дней в столице. После экстремальной жары начала июня и мощных ливней выходных погода в Москве перешла в умеренную фазу. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и локальные грозы. Температура воздуха останется ниже климатической нормы.

Погода в Москве 16 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется лишь до плюс 15–17 градусов. Это довольно прохладно для середины июня — такая погода больше напоминает начало или середину мая. Ночью станет еще холоднее: столбики термометров опустятся до 10–12 градусов тепла.

Осадки в Москве 16 июня 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями, но полностью солнце вряд ли покажется. Во вторник ожидаются кратковременные дожди, которые местами могут быть умеренными. В отдельных районах синоптики не исключают грозу. Ночью осадки сохранятся, но станут менее интенсивными — в основном небольшой дождь. Зонт и непромокаемая обувь станут главными спутниками москвичей в этот день.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер во вторник ожидается северо-западный, с порывами до 6–11 метров в секунду. Во время грозы отдельные порывы могут усиливаться, но серьезных штормовых значений не достигнут. Атмосферное давление будет держаться на уровне 740–742 мм ртутного столба — это немного ниже климатической нормы, но резких скачков не предвидится.

Серьезных штормовых предупреждений на 16 июня не объявлялось. Однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге, особенно в зоне возможных гроз. Пешеходам рекомендуем не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. Из-за прохладной погоды стоит одеваться теплее — легкие куртки или ветровки будут очень кстати.

Погода в Москве 16 июня — это классический неустойчивый летний день с прохладой, дождями и свежим воздухом. После изнуряющей жары такая погода воспринимается как глоток кислорода. Главное — не забыть зонт и одеться по погоде. Хорошая новость в том, что к концу недели температура начнет постепенно повышаться.