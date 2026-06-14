Похлебка на костре и десятки сражений: Чем удивлял москвичей фестиваль «Времена и эпохи»

Свыше 780 реконструкторов из России и зарубежья воссоздали ключевые эпизоды ратной истории. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве заработала машина времени! Любой желающий мог переместиться в мрачное Средневековье, на поле битвы с Наполеоном или отправиться в жаркий день на дачи вместе со светским обществом начала XX века, посмотреть на передвижной театр, варьете и цирк. Это значит, что в Москве прошел ежегодный фестиваль «Времена и эпохи». Это 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1100 часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления. Фестиваль проходил с 10 по 14 июня и охватил весь город, став настоящим праздником для москвичей. Побывала на нем и «Комсомолка». Рассказываем, как это было.

КАК ФРАНЦУЗА НАПУГАТЬ?

Дни фестиваля оказались жаркими не только в плане программы, но и по погоде. В парке «Митино» было полно ребятишек в купальниках, спасающихся от солнца на пляже, а по соседству на лошадях совершали променад дамы в красивых платьях. Так здесь столкнулись эпохи.

Чтобы найти площадки фестиваля, можно было просто двигаться на звук. На одной из лужаек «музыку боя» играл оркестр. Ну и красиво одетых дам все-таки никак не перепутаешь с современными посетителями парка.

- Правый носочек дамам рекомендуется натягивать. Это придает элегантности верховой езде, потому что для дамы важна не только техника, она должна еще и выглядеть утонченно, легко. Для этого, конечно, приходится много тренироваться, - разносится голос ведущего дамского верхового променада эпохи Александра I. - У дам вы видите хлыстики. Они изготавливались из дерева, по-разному украшались и заменяли правую ногу для управления лошадью.

В этом году, как и в прошлом, в «Митино» гостей фестиваля погружали в 1812 год. Наполеон, понимая, что Александр I не собирается подписывать мир, а его армия продолжает сопротивление, принимает решение отступить из Москвы и выдвинуться на юг. Но рядом с небольшим городком Калужской губернии его встретила армия Кутузова.

Чтобы погрузить гостей в то время, сотни реконструкторов воссоздали 5 сражений: сражение под Клястицами, львиное отступление Неверовского, бой у Валутиной горы, Тарутино, Малоярославец. Можно было увидеть конную артиллерию и кавалерийские атаки.

И, конечно, какие сражение без знания оружия? Вот под одним из деревьев готовят молодых солдат. Ребятишки разного возраста учатся атаковать врага штыком.

- Ваше тихое «а» француза не напугает! Громче нужно рычать, - наставляет юных бойцов ведущий мастер-класса.

Участники фестиваля познакомили жителей и гостей столицы с бытом и ключевыми событиями разных периодов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для тех, кого сражения не так захватывают, на площадке воссоздали быт того времени. Например, современных девушек очень привлекла палатка с косметикой того времени. Сильным разнообразием, правда, похвастаться тогда не могли.

- Часто на портретах того времени можно заметить у женщин ярко-красный мизинчик. Это оттого, что именно этим пальчиком они наносили помаду из кармина. Она была очень стойкая. Краситель этот получали из жучков кошенили. Из него же делали и румяна, - рассказывает реконструктор Дарья.

Для Дарьи, как и для многих реконструкторов, это не основная работа, а хобби, ставшее частью жизни. Предметы быта того времени, костюмы, оружие они изготавливают сами по описаниям из исторических источников. И даже ругаются на костюмы, которые продают в магазинах, - за несоответствие истории.

- Мне кажется, за пару дней фестиваля можно заразиться этим увлечением, - смеется одна из посетительниц Анна. - Я каждый год стараюсь здесь побывать, но не всегда такая возможность есть. В этом году получилось. И, конечно, впечатляет такое детальное погружение в историю. Все можно попробовать, потрогать. Мне кажется, это особенно полезно для детей. На школьных уроках, читая учебник, не все запомнишь, а вот так, играя и щупая, можно отложить что-то в памяти надолго.

А ДУХОВ РАЗГОНЯТ РЯЖЕНЫЕ

Ну а пока в «Митино» российская армия громит французов, мы переместимся в парк «Радуга», где восстановили путь русской дружины сквозь IX - XIII века.

- Мама, там суп на костре готовят, - восторженно, дергая за руку, тащит мальчик родителей к палатке с полевой кухней.

- Это не суп, а похлебка, - тут же объясняет маленькому зрителю реконструктор. - Супы появились позже, а в то время все продовольствия были на вес золота, поэтому готовили густую похлебку. В первый день дома ее правда ели как густой суп, а за ночь она остывала и становилась похожей на желе. Тогда ее можно было просто разрезать на крупные куски, завернуть в тряпочку и взять с собой на обед в поля.

Если времена Наполеона и XIX век многим все-таки больше знаком из литературы и кино, то на этой площадке дети да и взрослые открыли для себя

много нового. Например, целая очередь выстроилась перед причудливым станком. Длинная педаль крутит кусок дерева, который с помощью металлической палки превращается в посуду того времени.

- Сначала бревно нужно было вручную опилить до сферической формы, чтобы начать работу. Изображение такого станка появилось в Европе чуть позже, но есть более ранние находки такой точеной посуды, благодаря чему мы можем сделать вывод, что он использовался уже в IX - X веках, - отмечает реконструктор.

Рядом еще один похожий станок, только там уже деревянной палкой в бревне вытачивается отверстие. Так раньше делали трубы.

- Сегодня третий день фестиваля, все подходят и пробуют, а еще даже до половины не выточили. Представьте, сколько сил и времени тогда это занимало, - говорит мужчина за станком.

Пока мужчины заняты тяжелым физическим трудом, по соседству женщины увлечены рукоделием. Кто-то прядет из натуральной шерсти, кто-то красит ткани по технологиям того времени - штампами с краской. Раньше расписные ткани были дорогим и трудоемким удовольствием.

Ну а пока все заняты делом, по улицам разгуливают ряженые с песнями и плясками.

- Раньше они ходили, чтобы духов отгонять. Особенно в Масленицу и другие языческие праздники. Это уже потом, позже, из них вытекли скоморохи, которые стали просто развлечением без всякого дополнительного смысла, - комментирует один из реконструкторов.

Такие уроки истории под открытым небом развернулись не только в больших парках, позволяющих своим размером реконструировать целые битвы, но и на городских улицах и окружных площадках «Московских сезонов». На одной из них мы успели посмотреть на античный театр. Утрированные эмоции, яркие реплики, маски на лицах - все это стало основой для того более реалистичного театра, который мы видим сегодня.

- У меня дети, честно говоря, не особо любят учиться, но с помощью вот таких мероприятий я могу заложить в них базовые знания. Они потрогают, посмотрят, попробуют и хоть что-то точно отложится в памяти, - говорит одна из посетительниц фестиваля, Олеся. - Это же история нашей страны, ее важно знать и помнить. Нашим же детям ее дальше и хранить, передавать следующим поколениям.

Традиционно фестиваль действительно уделяет особое внимание военной истории нашей страны и боевым подвигам предков. Но в 2026 году акцент сделали еще и на культуру, которой мы прославились на весь мир. Это и музыка наших композиторов, классика русской литературы, театральные постановки, о которых наслышаны во всем мире.