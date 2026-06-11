«Сначала нужно принять, что мама уже не та»: Как в московском Симуляционном центре обучают людей, ухаживающих за своими близкими

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Три года назад на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра Департамента труда и социальной защиты населения Москвы открылся первый в России Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода. За это время через него прошли более 17 тысяч учеников. Это и профессиональные сиделки, и просто жители столицы, на которых легла ответственность по уходу за родными людьми.

«Я больше не могу, я устал» - с такими словами часто сюда приходят люди, чей быт сильно изменился с приходом в него болезней близких. В центре их учат, как облегчить жизнь себе и своему подопечному, как сделать ее безопаснее, спокойнее и научиться договариваться.

«НУЖНО ПРИНЯТЬ, ЧТО МАМА УЖЕ НЕ ТА»

Стать учеником центра может любой москвич. Сразу после выписки близкого из больницы, можно пройти бесплатную 10-дневную программу. Всего образовательных программ в центре 30. Среди них и курсы повышения квалификации для сиделок.

Сложные манипуляции отрабатываются на симуляторах и манекенах, ими центр обеспечен, но часто ученики сами хотят почувствовать себя на месте подопечного, чтобы лучше его понимать, поэтому отрабатывают техники ухода друг на друге. Для этой же цели здесь есть костюмы, имитирующие возрастные ограничение, например, боль в коленях.

Но первый из этапов обучения – это принятие.

«Мы не знаем, что делать с нашей мамой. У нее уже зафиксирована деменция. Но это же моя мама, которая всегда была эталоном и авторитетом. Сейчас я не могу заставить ее даже помыть руки», - приводит пример из истории ученика заместитель директора Научно-практического геронтопсихиатрического центра Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Воронова.

- Но здесь проблема больше не в маме, - продолжает Елена. – Она живет уже в своей реальности. Проблема в том, чтобы поменять отношение к ней у тех родственников, которые рядом. Нужно принять, что мама уже не та. Сначала ты это понимаешь, а потом изменяешь правила поведения. Например, с дементными не нужно спорить, не нужно их пытаться заставить вспомнить, как было на самом деле, переубедить в чем-то. Нужно с ними соглашаться. Здесь работает принцип как с детьми: если ты съешь суп, я тебе дам конфету. С ними все время нужно пытаться договариваться. Это самый сложный момент. Коммуникация – это первое, с чем обращаются наши ученики.

Для принятия и обучения тому, как изменить свой быт в первую очередь, оборудована отдельная комната. Выглядит она, как спальня или гостиная обычной пенсионерки. Скатерка на столе, сервиз, шаль на кресле, новости по телевизору. Так сразу и не заметишь, сколько опасностей, на самом деле, скрывается за привычным интерьером.

Шнур от удлинителя или подогнутый ковер могут стать для пожилого человека причиной серьезной травмы. Да та же упомянутая скатерть на столе – это риск. Человек может зацепиться за нее и стянуть на себя горячую жидкость. Замечать такие нюансы в организации быта и помогает комната-симулятор.

«УХОД – ЭТО ИСКУССТВО»

По соседству есть еще одна комната – «Гигиена». Здесь воссоздана обычная ванная, на примере которой людей учат правильно мыть своих подопечных. К примеру, пожилым людям не подходит жесткая мочалка из-за сухости кожи. Лучше выбрать мягкую, чтобы не навредить.

В других кабинетах помогают освоить разные навыки. Это и перемещение, и прогулки, и кормление. Буквально все, с чем можно столкнуться в быту.

- Уход – это наука, это большое искусство. Делать это по наитию трудно. Если освоить эти навыки, будет намного проще справляться с трудностями, помогать своим близким и качественно жить дома, - говорит Елена Воронова. – В обучении ничего тяжелого нет. Самое тяжелое – это изменить свое психологическое состояние и выстроить коммуникацию.

Воронова отмечает, что часто людям кажется, что они должны полностью отдаться человеку, за которым ухаживают, делать за него все. Отсюда постоянная нервозность и усталость.

- Мы помогаем посмотреть на это под другим углом. Например, мы учим, как обеспечить самостоятельное питание подопечного, если у него сохранена подвижность, но есть трудности. Да, вероятно, он измажет едой вам весь стол, но пока он ест, у вас будет 5 минут свободного времени. Чем может, человек должен вам помогать. Это, в том числе, сохранение его способностей и физического состояния, - уточняет Елена Воронова.

Психологическую помощь в центре не оказывают, но именно за поддержкой и пониманием сюда чаще всего и обращаются.

- Мы каждого слушаем, каждому сочувствуем и хотим помочь. Поэтому на занятиях мы также обсуждаем конкретные кейсы, с которыми приходят ученики. Например, такую историю рассказала девушка, у мамы которой деменция: «Каждое утро у нас начинается с того, что мама сворачивает постельное белье, несет его и спрашивает: «Где здесь проводница? Кому сдавать белье? Я еду домой, мне скоро выходить из поезда». Дальше начинается: «Мама, ну какой дом? Ты что такое говоришь? Ты в этой квартире живешь 20 лет!». Мы предложили девушке отвечать так: «Мама, проводница проходила, сказала белье убрать вот в этот ящик. А пока не приехали, давай мы с тобой позавтракаем и умоемся». Все, мама переключается и забывает уже про свое желание найти проводницу.

Разобрать здесь можно любой случай. Если человек несет с улицы всякий мусор, то преподаватели советуют рассказать ему, что Сталин выпустил новый приказ, запрещающий это, скоро придут с проверкой. Или наоборот – Собянин обещал прибавку к пенсии за чистые комнаты. Тут уж что сработает.

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ В РЕГИОНЫ

И, конечно, в центре советуют не забывать о собственном здоровье при уходе за другим человеком. Для этого разработаны специальные техники перемещения, мытья, переворачивания подопечного, которые помогут облегчить эти процессы, разгрузить спину и мышцы.

Своим опытом Москва делится с региональными коллегами и даже другими странами. Центр посетили представители 45 регионов России, а также делегации из Китая и Узбекистана. В Уфе уже открылся подобный центр, в Улан-Удэ готовятся к запуску проекта на базе аптечной сети, а в Дагестане развивают выездную модель – специалисты, прошедшие профессиональную подготовку обучают родственников прямо на дому. Также создание симуляционного класса предусмотрено в ходе капитального ремонта геронтологического центра в Краснодаре.

- В профессии помощника по уходу, забота – это не перечень действий, а культура, построенная на уважении и безопасности, - отмечает заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина. – Тщательная подготовка каждого выпускника Симуляционного центра служит одной цели – качественный уход должен быть не только в социальных учреждениях, но и в семьях. Эти знания берегут здоровье, возвращают спокойствие и дают уверенность в своих силах.