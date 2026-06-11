Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» подписала соглашение с партнерами проекта «Знать. Любить. Гордиться!»

С помощью сотрудничества планируют привнести ценности проекта в молодежный туризм. Фото: предоставлено КП

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» заключила соглашение о сотрудничестве с партнерами Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!». Документ подписали на площадке Международного туристического форума «Путешествуй!». Совместный проект приурочен к Году единства народов России и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Он помогает молодежи, семьям и региональным командам вновь посмотреть на свою малую родину: изучить местную историю, культуру, традиции, природные места, героев, достижения и разработать маршруты по стране.

— Для нас подписание соглашений с партнерами — это не только важный шаг в развитии проекта «Знать. Любить. Гордиться!», но и возможность шире транслировать подходы и ценности программы «Больше, чем путешествие» в молодежном туризме. Мы говорим о путешествиях, которые помогают лучше узнать страну, почувствовать связь с родным регионом, увидеть людей, достижения и места, которыми можно гордиться. Благодаря партнерам эти смыслы выходят на более широкую аудиторию, а сам проект становится содержательнее: каждый партнер добавляет свою экспертизу – в промышленности, культуре, образовании, традициях, технологиях и работе с человеческими историями, — отметила генеральный директор программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Спикер добавила, что эксперты партнерских организаций также примут участие в оценке работ на окружном и федеральном этапах, чтобы помочь выделить лучшие идеи и маршруты.

Так Минпромторг РФ поддержит участников, которым интересно рассказывать об отечественной промышленности. В заданиях от партнера будущие конкурсанты смогут обратить внимание на предприятия региона, инженерные профессии, производственные традиции, современные технологии, династии и открытия. Мультимедиа-центр «Союзмультпарк» (киностудии «Союзмультфильм») поможет участникам посмотреть на Россию через творчество, анимацию и знакомые с детства образы. Ассоциация «Народные художественные промыслы России» поддержит тех, кто хочет раскрыть культурный код своего региона через промыслы и традиции. Среди экспертов-партнеров также АО «Марка», АНО «Энергия развития» и Президентская академия.

По оценке инициаторов,проект «Знать. Любить. Гордиться!» объединит около 150 тысяч участников из всех регионов России. В финале будет создана интерактивная карта с объектами показа и народными маршрутами, разработанными участниками. Победителей и финалистов наградят поездками по стране по маршрутам программы «Больше, чем путешествие». Регистрация в проект открыта до 14 июня.