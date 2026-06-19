МЧС России развернуло масштабную кампанию по обеспечению безопасности москвичей в летний сезон

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Как показывает многолетняя практика, жаркие месяцы традиционно приносят с собой целый комплекс сезонных рисков. О том, с какими именно происшествиями чаще всего приходится сталкиваться в этот период, подробно рассказал начальник отдела дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Сергей Болгов.

По словам представителя ведомства, неисправный кондиционер и оставленный без присмотра телевизор могут стать причиной пожара. Опираясь на колоссальный опыт прошлых лет, в министерстве уже сейчас детально прогнозируют структуру возможных чрезвычайных ситуаций текущего сезона и призывают горожан к максимальной бдительности.

«Первое — это, конечно, опасности на воде. В жаркую погоду риски появления судорог в холодной воде или даже потери сознания увеличиваются. Особенно, если речь идет о купании в состоянии алкогольного опьянения. В такой ситуации человек не может адекватно реагировать на экстремальные ситуации», — констатировал Сергей Болгов.

Второй серьезной угрозой эксперты называют купание в необорудованных местах, которые в народе принято именовать «дикими пляжами». Отдыхающие отправляются туда умышленно, рассчитывая на уединение и меньшее скопление людей, чем на официальных городских площадках.

Однако за это приходится платить собственной безопасностью: дно на таких водоемах никогда не очищается, из-за чего там скапливается огромное количество опасного мусора, включая битые бутылки и острые ветки, принесенные после весеннего паводка.

Третья опасность грядущего лета — это природные пожары, ключевой причиной которых неизменно остается неосторожное обращение граждан с огнем. В высушенных сильной жарой степных и лесных массивах пламя при поддержке ветра распространяется с катастрофической скоростью.

Что касается торфяных пожаров, то здесь ситуация находится под контролем: после засушливого 2010 года столичные власти на постоянной основе реализуют комплекс мер, направленных на повышение уровня влажности на территориях залегания торфа. В таких условиях риски возгорания торфяников сводятся к минимуму.

«Четвертое: есть еще техногенные пожары — это пожары в зданиях и помещениях. В Москве они чаще всего происходят опять же из-за неосторожного обращение с огнем (в том числе при курении) и по причине аварийного режима работы электросети. Оставленный без присмотра телевизор, неисправная проводка на кондиционере легко могут стать причиной пожара», — подчеркнул Сергей Болгов.

Наконец, пятая группа рисков разделяется по возрастам. У детей главной угрозой травматизма признано катание на самокатах, велосипедах и роликах без использования защитных средств. У взрослых сезонной опасностью становятся походы в лесные массивы за грибами и ягодами. Спасатели подчеркивают, что в критическую ситуацию могут попасть даже самые опытные грибники. В связи с этим представитель МЧС настоятельно рекомендует всегда предупреждать родственников о деталях своего маршрута, а также обязательно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон, запас питьевой воды, перекус и комплект теплой одежды на случай резкого похолодания или незапланированного затягивания прогулки.

Официальный допуск: большинство столичных водоемов успешно прошли проверку к купальному сезону

Параллельно с анализом рисков профильные службы ведут активную подготовку официальной инфраструктуры для летнего отдыха москвичей. Как стало известно в ходе специального пресс-мероприятия, организованного при поддержке «Мосинформ», из 14 определенных в Москве мест для массового отдыха с купанием к приему отдыхающих уже готовы 11. Об этом официально заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве — главный государственный инспектор по маломерным судам города Москвы Александр Лекомцев.

Спикер пояснил, что тотальная проверка мест, предназначенных для летнего досуга и купания жителей мегаполиса, является одной из приоритетных задач государственной инспекции по маломерным судам.

«В соответствии с распоряжением правительства Москвы в этом году на территории столицы определено 14 мест массового отдыха с купанием. На сегодняшний день 11 из них уже задекларированы и готовы к приему отдыхающих. Это значит, что все требования, которые определены приказом МЧС России, а также все необходимые меры для безопасного отдыха людей выполнены», — подчеркнул Александр Лекомцев.

Руководитель ведомства напомнил, что с открытием официального купального сезона к берегам водоемов устремляются десятки тысяч горожан, однако многие из них пренебрегают базовыми правилами личной безопасности. Наиболее острой проблемой остается отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых во время нахождения в воде.

Чувствуя свободу, ребята часто заплывают на большую глубину, даже если объективно не умеют уверенно держаться на воде. Именно из-за родительского недосмотра спасателям регулярно приходится экстренно вмешиваться и вытаскивать тонущих детей из воды.

Безопасность через игру: МЧС обучает московских школьников правилам выживания на каникулах

Для того чтобы радикально снизить количество несчастных случаев в период летних отпусков, сотрудники Главного управления МЧС России по Москве совместно с представителями Центра ГИМС МЧС России по Москве организовали масштабную профилактическую акцию «Территория безопасных каникул». В среду, 17 июня, в рамках этого проекта для столичных школьников был проведен большой интерактивный квест.

Информацию о старте данной инициативы озвучил начальник отдела дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Сергей Болгов в рамках официального пресс-подхода, прошедшего при поддержке Информационного Центра Правительства Москвы и «Мосинформ».

Поскольку учащиеся уже полноценно ушли на каникулы, спасатели решили в доступной форме напомнить детям и их родителям о ключевых мерах предосторожности, позволяющих избежать травм.

«Такие мероприятия у нас проводятся на регулярной основе. Конкретно сегодняшнее — в интерактивном формате, что позволяет ребята получить не только полезные знания, но и возможность применить их на практике, — объяснил Сергей Болгов. — Участники — дети творческого центра "Гермес" в возрасте от 7 до 15 лет, а также представители Главного управления МЧС России по Москве и ГИМС».

Сценарий образовательного квеста объединил около 100 юных участников. Ребят разделили на отдельные команды, которым предстояло поочередно преодолеть семь тематических зон (станций). В ходе их посещения школьники на практике узнали, как устроена работа современной пожарной команды, как функционирует автолестница и как правильно применять огнетушитель. На одной из точек под названием «Спасти в дыму — найди Мишку» дети учились ориентироваться в экстремальных условиях. Благодаря такому игровому формату учащиеся получили жизненно важные практические навыки, которые в реальной чрезвычайной ситуации помогут им спасти чужую жизнь.

Данное профилактическое мероприятие организовано Главным управлением МЧС России по г. Москве совместно с Центром ГИМС МЧС России по г. Москве и Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) при непосредственном участии Информационного Центра Правительства Москвы. Вся программа была нацелена на формирование у подрастающего поколения прочной культуры безопасного поведения во время летнего отдыха, а также на предупреждение детских травм, возгораний и инцидентов на водных объектах города.