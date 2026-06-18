Новые культурные центры появятся в столице в ближайшие два года. В них создадут пространства для концертов, выставок, лекций и общения. Фото: stroi.mos.ru

Новые культурные центры появятся в столице в ближайшие два года. В них создадут пространства для концертов, выставок, лекций и общения.

В мэрии Москвы рассказали, где еще можно будет культурно отдохнуть.

ПАРЯЩИЙ НАД ГОРОДОМ

Рядом с парком развлечений «Остров мечты» на юге Москвы построят концертный зал-трансформер. Это будет одна из самых больших культурных площадок в столице. Она сможет принять почти 8500 зрителей.

Посетители смогут попасть в здание с улицы через главный вход или со второго этажа – по пешеходной галерее, связывающей здание с «Островом Мечты». Зрительный зал можно будет перестраивать под разные представления. Например, если убрать около двух тысяч кресел, то в партере можно будет устроить танцпол.

Здание в виде парящей капсулы разместится на берегу Москвы-реки. Вечером его фасады будет украшать архитектурная подсветка.

Где: ст. м. «Технопарк», ул. Нагатинская, в районе вл. 1А.

Фото: stroi.mos.ru

ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

В центре Москвы откроют музейный комплекс с пространством для выступлений артистов. Под экспозицию отдадут несколько нижних этажей. Там появятся выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, а также зал мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. На фасаде здания музейную часть выделят рисунками в технике печати на стекле. Стены также украсят панелями под бетон, дерево и натуральный камень.

Концертный зал на 336 мест откроют на втором этаже. Там же разместят гримерные, артистические, комнаты для хранения музыкальных инструментов.

Верхние этажи займут фондохранилище, фотолаборатория, реставрационные мастерские, лаборатория мастерской графики, мастерская по дереву, ювелирная и гончарная мастерские.

На последнем, 15 этаже, здания будет работать ресторан. На подземном уровне создадут парковку.

Где: ст. м. «Бауманская», ул. Малая Почтовая, вл. 12, стр. 1, 10.

Фото: stroi.mos.ru

ВЫСТАВКА РЯДОМ С ДОМОМ

В районе Павелецкой набережной на юге столицы появится общедоступное культурное пространство из двух выставочных залов. Их разместят на первых этажах нового жилого квартала. В каждом зале сделают панорамные окна, зоны для подготовки экспонатов и отдельные комнаты для сотрудников.

Кроме выставок картин и скульптур, здесь можно будет проводить культурные и образовательные события - лекции, семинары, мастер-классы и презентации. Перед зданием поставят арт-конструкцию из серебристого металла.

Около корпусов обустроят прогулочные маршруты, спортплощадки, игровые зоны для детей разных возрастов, специальные места для выгула собак. На первых этажах домов также будут работать магазины и кафе.

Где: ст. м. «Тульская», 2-й Павелецкий пр-д, вл. 4/6.

Фото: stroi.mos.ru

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Еще одной культурной площадкой станет Национальный центр «Россия». Здесь не только создадут постоянную экспозицию достижений всех регионов страны, но и разместят дополнительные выставочные пространства, концертный зал с трансформируемыми местами на 3500 человек, молодежный креативный кластер.

На мультимедийном фасаде здания будут показывать видеосюжеты в дни национальных праздников и арт-инсталляции к важным культурным событиям. Рядом с центром высадят ландшафтный парк с прогулочными зелеными аллеями и искусственными водоемами.

Где: ст. м. «Деловой центр», Краснопресненская наб., в районе д. 14.