Переменная облачность и до +28 градусов ожидается в Москве 24 июня 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 24 июня, станет для москвичей долгожданным днем стабильности после нескольких дней с ливнями, грозами и градом. Погода в Москве наконец-то порадует спокойствием: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков и комфортную летнюю температуру. Это отличный день для прогулок, встреч и любого времяпрепровождения на свежем воздухе.

Погода в Москве 24 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 23–28 градусов. Это заметно теплее, чем в предыдущие дни, и приближается к климатической норме для конца июня. Ночью столбики термометров опустятся до 9–11 градусов тепла. Суточный перепад будет значительным, так что вечером и утром может быть прохладно.

Осадки в Москве 24 июня 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Главная радость этого дня — отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз не ожидается. По области также преимущественно без осадков. Это отличная новость для тех, кто планирует прогулки, работу на открытом воздухе или просто хочет насладиться летней погодой без зонта.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду будет северо-западным со скоростью 5–10 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление продолжит рост и достигнет 748 мм ртутного столба днем и ночью. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на среду нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с дождями, а пешеходы могут смело оставлять зонты дома — осадков не ожидается.

Погода в Москве 24 июня — это идеальный летний день: тепло, солнечно и сухо. Переменная облачность не испортит настроение, а комфортная температура располагает к прогулкам в парках, походам в кафе на летних верандах и просто наслаждению жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в четверг, а к выходным станет еще теплее.