Мультижанровое шоу объединит разные виды искусства

27 июня на сцене Театра Эстрады на Берсеневской набережной состоится концерт «Всё лучшее — детям и взрослым» - в поддержку пациентов с онкологическими болезнями. Это подарок и всем медицинским работникам детских онкологических и гематологических клиник Москвы и Московской области.

Мультижанровое шоу объединит разные виды искусства: театр, балет, цирк, эстраду, оперу. Организаторы концерта обещают подарить зрителям незабываемые эмоции.

В этом году мероприятие посвящено 55-летию артиста и режиссера Андрея Удалова. Зрители его знают по популярной детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», где он озвучивал Хрюшю. Андрей Николаевич создал проект, который помогает детям бороться с тяжелыми, но излечимыми болезнями.

- Концерт «Всё лучшее — детям и взрослым» - это моя поддержка всем, кто ведёт ежедневную схватку за жизнь. Искусство дает силы бороться и дарит надежду на скорейшее выздоровление, - уверен Андрей Удалов. — Этот проект нам очень дорог: он не только объединяет людей, оказавшихся в сложной ситуации, но и служит примером бережного отношения к человеческой жизни. В зале будут дети, которые полностью здоровы, и те, кто находится в ремиссии, — все вместе. Мне важно, чтобы они общались, заводили новых друзей, получали духовную поддержку, жили полноценной жизнью. Когда дети счастливы, аплодируют артистам, смеются и делятся впечатлениями, я вижу, что мы делаем не просто развлекательное шоу. Музыка и искусство помогают хотя бы на несколько часов отвлечься от мыслей о болезни, вселяют силы идти дальше и побеждать коварный недуг. Это возможность подарить детям и взрослым радость и надежду.

В Театре Эстрады пройдет концерт для детей, которые борются с тяжелыми болезнями

В концерте примут участие известные артисты. В этот вечер на сцене Театра Эстрады выступят: Юрий Куклачев, Денис Родькин, Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Александр Олешко, Ксения Георгиади, Вячеслав Шаинский, Виктор Спорышев, Венера Рахимова, Вероника Долина, Дмитрий Куклачев, Маргарита Суханкина, Азиза, Раиса Саед Шах, Кирилл Туриченко, Тимур Еремеев, Дарья Антонюк, Антон Зацепин, Мария Лонина, Алексей Хвацкий, Женя Моисеев, Александр Шалунов, а также Большой Детский Хор телевидения и радио им. Попова. Ведущие концерта — Андрей Удалов и Лариса Вербицкая.

Сюрпризом вечера станет премьера песни.

Одним из организаторов этого мероприятия является РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе».

- Для наших детей и их родителей этот концерт — праздник надежды, — говорит Лариса Донских, председатель правления РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе». — Когда на их лицах сияют улыбки, веришь, что всё будет хорошо. Очень ценно для детей, для их родителей почувствовать заботу, поддержку и любовь со стороны известных артистов. Спасибо всем, что дарите им радость и веру в будущее, что создаете атмосферу, в которой дети не ощущают себя одинокими, а чувствуют себя частью большой дружной семьи.

Гости вечера смогут сфотографироваться и пообщаться с любимыми артистами, которые выйдут к ним в фойе во время антракта. В театре будет оборудован «уголок врача», где ведущие российские онкологи будут рассказывать о профилактике онкологических заболеваний у детей. Можно будет задать вопросы, получить рекомендации и найти ответы в непростой ситуации, связанной с проблемами детского здоровья.

Андрей Удалов приглашает всех желающих в Театр Эстрады на Берсеневской набережной в субботний вечер 27 июня: «Это будет прекрасная возможность разделить радость и позитивные эмоции с теми, кто в них особенно нуждается». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

Начало концерта: 19:00