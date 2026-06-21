Белые халаты в наследство

Семья Дербеневых - неотъемлемая часть славной летописи Первой Градской больницы. Фото: Департамент здравоохранения Москвы.

В третье воскресенье июня, в этом году - 21-го числа, в России отмечают День медицинского работника. Праздник объединяет всех, кто ежедневно стоит у операционного стола, принимает роды и возвращает людям здоровье. Для одних это профессия, для других - призвание, а для некоторых - ещё и семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение. «Комсомольская правда» рассказывает о трёх московских династиях, чьи имена навсегда вписаны в историю городского здравоохранения.

Антон Оленев - главный акушер Москвы. Фото: Департамент здравоохранения Москвы.

АКУШЕРСТВО – ИХ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Здесь три поколения, но пока не столь разветвлённые. Мать - Марина Александровна Оленева, врач-акушер-гинеколог Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Её сын - Антон Сергеевич Оленев - пошёл по тому же пути, но достиг высот федерального масштаба. Он главный акушер Москвы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи в ГКБ № 31 имени академика Савельевой, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ РУДН, а также заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета МГИМО-МЕД, доктор медицинских наук.

А внук Кирилл Антонович Оленев только начинает свой путь - он студент первого курса факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Как видим, династия Оленевых уже уверенно смотрит в будущее.

МАМА – ЛОР, СЫН – УРОЛОГ, ВНУКИ – ХИРУРГ И ОТОНЕВРОЛОГ

Основательницей династии стала Тамара Николаевна Дербенева - врач-оториноларинголог, посвятившая Первой Градской больнице 40 лет своей жизни. Она начинала обучение на кафедре оториноларингологии 2-го Медицинского института (сегодня - РНИМУ имени Пирогова) под руководством академика Б. С. Преображенского, а затем окончила ординатуру на базе Первой Градской. С 1961 года Тамара Николаевна заведовала женским ЛОР-отделением - тогда в больнице существовало такое разделение. Именно здесь она защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую лечению носовых кровотечений, а разработанная ею гемостатическая паста долгие годы помогала врачам московских клиник в экстренных ситуациях.

По стопам матери пошла младшая дочь - Мария Львовна Дербенева. В 1992 году она завершила ординатуру и осталась в Первой Градской. Её кандидатская работа была посвящена отогенным внутричерепным осложнениям, сегодня она имеет высшую квалификационную категорию и считается одним из самых опытных сотрудников отделения.

Медицинскую эстафету подхватил сын Марии Львовны - Андрей Дмитриевич Болотов. В отличие от бабушки и матери, он выбрал урологию. Андрей Дмитриевич совмещает практическую работу в урологическом отделении Первой Градской с деятельностью на кафедре урологии РНИМУ имени Пирогова, где успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его специализация - лечение мочекаменной болезни и доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Но и это не всё. Внуки Тамары Николаевны Дербеневой от её старшей дочери - Лев Леонидович Гусев и Александра Леонидовна Гусева - тоже связали судьбу с медициной и Первой Градской. Лев Леонидович - доцент кафедры факультетской хирургии, заведующий хирургическим отделением № 2. Он виртуозно владеет методами экстренной и плановой абдоминальной хирургии, выполняет лапароскопические и малоинвазивные операции на желудке, печени, желчном пузыре, толстой и прямой кишке. Дважды, по данным портала «ПроДокторов», пациенты называли его лучшим хирургом Москвы.

Его сестра Александра Леонидовна Гусева - врач-отоневролог, доцент кафедры оториноларингологии имени академика Преображенского. Она занимается диагностикой и лечением головокружений, а её активная консультативная работа в Первой Градской легла в основу не только кандидатской, но и докторской диссертации.

Продолжится ли династия Дербеневых-Болотовых-Гусевых дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: каждый из них - неотъемлемая часть славной летописи Первой Градской больницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в московской системе здравоохранения работают около 180 тысяч сотрудников. Причем, типичный представитель отрасли заметно помолодел: основная часть врачей не старше 45 лет, а треть из них - до 35.

Евгений Филатов (справа) и отец Олег Михайлович. Фото: Департамент здравоохранения Москвы.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ОТЦА

Особая страница московской медицины - больница в Вешняках, носящая имя Филатова. Её прославил выдающийся травматолог Олег Михайлович Филатов, который оперировал сложнейшие переломы таза в самые трудные годы, возвращая пациентов к полноценной жизни. Его виртуозная техника и самоотверженность стали легендой.

Сегодня дело отца продолжает сын - Евгений Олегович Филатов. Он работает в той же больнице, руководит травматологическим отделением и ежедневно передаёт опыт молодым ординаторам. Семейная эстафета в Вешняках продолжается - бережно и профессионально.

День медицинского работника - это не только повод сказать «спасибо» каждому врачу и медсестре. Это ещё и напоминание о том, что за многими достижениями стоят целые семьи, для которых белый халат - не просто униформа, а символ преданности делу. И пока в московских больницах работают Дербеневы, Оленевы и Филатовы, можно быть уверенными: традиции отечественной медицины живы.

Анастасия Ракова. Фото: Департамент здравоохранения Москвы.

С профессиональным праздником врачей, фельдшеров, лаборантов, медсестер, санитаров и нянечек поздравила заммэра Анастасия Ракова:

Вы каждый день берёте на себя ответственность за самое ценное — здоровье и жизнь людей. Спасибо за ваш труд, который требует огромной силы, профессионализма и внутренней стойкости. Спасибо вам за терпение, которое порой кажется бесконечным, за внимательность к каждому человеку.

Именно благодаря вам московская медицина по праву стоит в одном ряду с лучшими мировыми стандартами и уверенно стремится к лидерству — здесь готовы прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях, здесь работают настоящие профессионалы, на которых равняются.

Пусть в вашей работе будет как можно больше благодарных пациентов! Счастья и крепкого здоровья!

Медики столицы учатся почти всю жизнь. В Москве работает Кадровый центр Департамента здравоохранения. За пять лет здесь прошли обучение почти 90 тысяч специалистов. Причем речь идет не только о новых медицинских технологиях. Врачи учатся работать с цифровыми сервисами, совершенствуют навыки общения с пациентами, проходят тренинги по стрессоустойчивости, отрабатывают сложные клинические ситуации на современных симуляторах.