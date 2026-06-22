Мощный ливень с градом обрушился на Москву 22 июня 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 22 июня 2026 года, выдался для москвичей крайне неспокойным: на столицу обрушился мощный ливень с градом. Особенно сильно непогода затронула восточные районы города. Синоптики прогнозируют сохранение сложных метеоусловий вплоть до вечера, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Собрали для вас последние новости о последствиях разгула стихии.

Ливень и град в Москве 22 июня 2026 года: последние новости

Сильные дождь с градом накрывают северо-восток Москвы

Около полудня небо над востоком Москвы стремительно потемнело, начался сильный дождь, переходящий в ливень, который сопровождался выпадением града и порывистым ветром. Очевидцы в социальных сетях оперативно начали делиться кадрами разгула стихии: на видео — стена воды, заливающая проезжую часть, крупный град, барабанящий по крышам автомобилей, и люди, спешно ищущие укрытия.

По данным Гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 21:00 22 июня в отдельных районах Москвы ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

Перекрытия дорог в Москве 22 июня

Из-за обильных осадков и подтоплений проезжей части столичный Дептранс оперативно сообщил о перекрытии движения на нескольких участках. В частности, движение было остановлено на улице 16-я Парковая — от Щелковского шоссе до Проектируемого проезда № 5483 в оба направления (объезд организован через Сиреневый бульвар) и на Байкальской улице — в районе Новосибирской улицы в оба направления.

К середине дня движение на этих участках было оперативно восстановлено. Однако водителей по-прежнему призывают быть предельно внимательными.

«Во время дождя тормозной путь увеличивается, а видимость ухудшается. Советуем избегать резких маневров, увеличить дистанцию и снизить скорость. Будьте особенно аккуратны на мостах и эстакадах, спусках и подъемах», — предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пробки в Москве 22 июня

Несмотря на мощный ливень, транспортная ситуация в столице остается относительно стабильной. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на текущий момент, загруженность дорог оценивается в 3 балла. Это выше обычного для понедельника, но серьезного транспортного коллапса удалось избежать. Водители прислушались к рекомендациям и заранее снизили скорость, а часть автолюбителей предпочла воспользоваться общественным транспортом.

Экстренное предупреждение МЧС и рекомендации

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей столицы. В ведомстве перечислили основные риски: ухудшение видимости, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций, подтопления дорог и повреждение линий электропередач.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, а также парковать автомобили подальше от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, быть внимательными на дорогах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций москвичей просят звонить по телефонам «101» или «112» или по телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Фото и видео мощного ливня в Москве

Соцсети и мессенджеры заполнены кадрами последствий непогоды. На видео — потоки воды на дорогах, град размером с горошину, лужи, в которых тонут колеса машин, и молнии, освещающие мрачное небо.