Философия доверия и «хирургия одного дня»

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Новейшей точкой на карте здорового мегаполиса стал уникальный центр женского здоровья, созданный при Городской клинической больнице (ГКБ) имени В.В. Вересаева. Это высокотехнологичное учреждение официально признано 17-м по счету в формирующейся флагманской сети амбулаторной помощи женщинам.

Важное для города событие анонсировала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новая клиника на севере Москвы распахнет свои двери для первых посетительниц уже в эти выходные, 20 и 21 июня, где перед официальным стартом работы развернется большая ознакомительная программа.

«Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Центры женского здоровья приходят на смену учреждениям старого формата. Совсем скоро на севере столицы начнет работу уже 17-й по счету центр женского здоровья при больнице В.В. Вересаева. В эти выходные, 20 и 21 июня, мы впервые проведем здесь дни открытых дверей, чтобы москвички могли лично оценить и уровень оснащения, и новый подход к оказанию помощи. Посетители смогут осмотреть просторные помещения, высокотехнологичное оборудование, поговорить с действующими акушерами-гинекологами. Экскурсии такого формата сегодня становятся доброй традицией. Для москвичей это уникальная возможность узнать о современных методах терапии и диагностики в столичной медицине, получить ответы на важные вопросы», — отметила Анастасия Ракова.

Полный цикл заботы: из чего состоит новый московский стандарт

Появление флагмана на Петрозаводской улице — это очередной виток глобальной программы Правительства Москвы по модернизации амбулаторного звена. Концепция нового стандарта строится вокруг абсолютного комфорта пациентки и всесторонней, непрерывной заботы об ее организме на протяжении всей жизни.

Главное преимущество реформы заключается в предоставлении полного цикла медицинских услуг в структуре единого и неразрывного комплекса. Цепочка выстроена максимально логично: от первичной консультации в центре женского здоровья до наблюдения в роддоме или перинатальном центре и, при необходимости, лечения в гинекологическом отделении многопрофильного стационара. Традиционные женские консультации, увы, не могли обеспечить подобной интеграции. К концу 2025 года в столице успешно работали уже 16 таких инновационных центров, полностью заменивших собой прежние разрозненные кабинеты.

Новый центр объединил под одной крышей лучшие медицинские практики акушерства, гинекологии и смежных дисциплин. На замену устаревшим подходам пришла сильная команда многопрофильных специалистов. Они ведут пациентку персонально — занимаются профилактикой, проводят экспертную диагностику скрытых заболеваний и бережно сопровождают беременность. Всё это кардинально повышает качество и доступность медицинской помощи.

Шесть незыблемых правил нового стандарта:

Бесшовная преемственность: Между амбулаторными кабинетами и стационарами стерты любые бюрократические границы. Для женщин это означает мгновенную и беспрепятственную маршрутизацию из центра в родильный дом, перинатальный центр или крупную многопрофильную больницу. За состоянием здоровья пациентки непрерывно следит одна команда профессиональных докторов.

Высокотехнологичный эталон: Внедрен строгий единый стандарт технического оснащения. В стенах центра можно выполнить абсолютно весь спектр необходимых диагностических процедур экспертного класса, включая ультразвуковые исследования (УЗИ) экспертного уровня, маммографию и высокоточные скрининги плода.

Мультидисциплинарный подход: Изменен сам принцип формирования врачебных бригад. Вместе с акушерами-гинекологами в центрах ведут постоянный прием терапевты, эндокринологи и квалифицированные психологи.

Приоритет ранней профилактики: Программы ориентированы на своевременное выявление онкологических патологий на самых ранних стадиях, эффективное лечение бесплодия, коррекцию патологий шейки матки и терапию доброкачественных заболеваний молочной железы.

Цифровая медицина (ЕМИАС): Бумажные амбулаторные карты ушли в прошлое. Данные всех приемов, назначения, результаты анализов и обследований моментально подгружаются в электронную медицинскую карту. Все процессы — от маршрутизации и ведения паспорта участка до структурированных протоколов и регистров беременных — полностью оцифрованы.

Психологический уют: Планировка помещений гарантирует безусловное сохранение личного пространства, создавая теплую атмосферу уюта, спокойствия и позитивного настроя.

Счастливое материнство: доступность ЭКО по ОМС выросла более чем в два раза

Важнейшей частью нового стандарта здравоохранения стала мощная поддержка репродуктивного здоровья москвичек. За последние шесть лет доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличилась в столице более чем в два раза.

Как подчеркнула вице-мэр Анастасия Ракова, сегодня жительницы города, столкнувшиеся со сложными репродуктивными вызовами или трудностями при планировании беременности, получают комплексное лечение, главным козырем которого является глубокий индивидуальный подход.

«Сегодня москвички, столкнувшиеся с трудностями при планировании беременности, могут получить комплексную медицинскую помощь. Ее главное преимущество — персональный подход. Для каждой пациентки врач становится личным проводником на протяжении годового лечения. Женщина получает полную поддержку — от первого обращения в медицинское учреждение до успешного наступления беременности. Если проблемы остаются, пациентке сразу предоставляется возможность прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям — например, ЭКО. Благодаря системной работе доступность процедуры по полису ОМС в Москве с 2019 года выросла более чем в два раза: с пяти тысяч до более чем 10 тысяч. В этом году ее смогут пройти еще почти 12 тысяч жительниц столицы», — уточнила Анастасия Ракова.

Направление на бесплатную процедуру ЭКО оформляет акушер-гинеколог непосредственно в женской консультации или в центре женского здоровья на основе медицинских показаний. Рассчитывать на проведение этой высокотехнологичной манипуляции могут семейные пары с диагнозом «бесплодие», женщины с выявленными генетическими патологиями, а также горожанки, не имеющие на данный момент постоянного партнера.

Домой в тот же день: революция «хирургии одного дня» и амбулаторной гинекологии

Еще одним колоссальным прорывом московской медицины стал отказ от обязательной госпитализации при проведении целого ряда сложных гинекологических операций и важных диагностических процедур. Современное оборудование позволяет выполнять их амбулаторно, благодаря чему пациентки возвращаются к привычному ритму жизни в тот же день.

«Благодаря оснащению центров женского здоровья новейшим оборудованием и внедрению малоинвазивных методик многие гинекологические операции, которые раньше требовали госпитализации и долгого восстановления, теперь проходят амбулаторно. Мы перевели такие вмешательства в формат “хирургии одного дня”. Врачи проводят биопсию шейки матки, лазерное удаление новообразований, различные диагностические процедуры. Все они выполняются в щадящем режиме. Пациентка приходит в центр и получает необходимую помощь, минуя больничную палату. С момента запуска амбулаторной гинекологии в прошлом году такую помощь оказали 35 тысячам москвичек», — рассказала Анастасия Ракова.

Развернутый спектр оперативных вмешательств в рамках амбулаторного звена позволяет эффективно решать большинство распространенных и деликатных проблем со здоровьем. Прямо в день обращения врачи успешно проводят биопсию шейки матки, лазерное удаление доброкачественных новообразований разной локализации и криодеструкцию — точечное лечение пораженных тканей жидким азотом.