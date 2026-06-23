Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 23 июня 2026 года Фото: Алексей ФОКИН.

Вторник, 23 июня, продолжит череду нестабильных летних дней в столице. После мощного ливня с градом, обрушившегося на Москву накануне, погода в городе останется неустойчивой. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливневого характера, а также грозы и град в отдельных районах. Температура воздуха будет комфортной, но осадки внесут коррективы в планы москвичей.

Погода в Москве 23 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 23–25 градусов. Это приятная летняя температура, которая не доставляет дискомфорта. Ночью столбики термометров опустятся до 15–17 градусов тепла — будет тепло и даже душновато.

Осадки в Москве 23 июня 2026 года

Атмосфера над столицей продолжит оставаться неспокойной. Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода.

Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 23 июня 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пройдут кратковременные дожди, которые местами могут переходить в ливневые. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и даже град. Осадки будут локальными, но интенсивными — классическая летняя картина. Ночью дожди ослабеют, но вероятность осадков сохранится.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер во вторник будет дуть с северо-запада, его скорость составит 6–11 метров в секунду. При грозе возможны усиления до 15–17 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 746 мм ртутного столба днем и 744–745 мм ночью — немного ниже климатической нормы, но резких скачков не предвидится.

В связи с прогнозируемыми грозами и градом возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге, не парковать автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными щитами.

Погода в Москве 23 июня — это типичный летний день с переменчивой погодой. Утром может быть солнечно, днем — ливень с грозой, а к вечеру снова выглянет солнце. Такая погода характерна для второй половины июня, когда атмосфера прогрета, но еще нестабильна. Главное — иметь при себе зонт и следить за обновлениями прогноза. Хорошая новость в том, что к выходным характер погоды станет более спокойным.