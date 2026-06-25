Сквозь дым и нормативы

Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство городских новостей "Москва"

В среду, 24 июня, на учебно-тренировочной площадке Департамента ГОЧСиПБ царила атмосфера, не уступающая по накалу реальному пожару. Здесь прошел финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «пожарный». Двадцать сильнейших огнеборцев столицы — десять представителей Пожарно-спасательного центра Москвы и десять сотрудников Главного управления МЧС России по городу Москве — сошлись в борьбе за звание лучшего.

СТАВКА НА ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Московские мастера» — это ежегодный городской конкурс для представителей 40 самых востребованных специальностей: спасатели, фельдшеры, инженеры, водители, библиотекари, слесари и многие другие профессионалы, которые делают столицу комфортнее и безопаснее. Соревнования среди пожарных по праву считаются одними из самых сложных. Пройти их могут только физически развитые и психологически устойчивые специалисты. Впрочем, других в пожарной охране Москвы и не бывает.

За звание лучшего в этом году боролись огнеборцы из всех округов столицы, прошедшие несколько отборочных этапов. Сначала выбрали лучших в каждом подразделении, затем на учебно-тренировочной площадке встретились мастера своего дела, чтобы определить финалистов. На отборочном этапе собралось более 30 сильнейших представителей профессии. Внутренние соревнования Пожарно-спасательного центра включали три этапа: проверку теоретических знаний, физической подготовки и прохождение специальной полосы препятствий.

ТРИ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

Финальный этап конкурса состоял из трех частей: оценка теоретических знаний, выполнение нормативов по физической подготовке и прохождение специальной дистанции для демонстрации практических навыков.

Первый этап — теория. Участникам предстояло ответить на билеты, содержащие вопросы по тактической, технической, медицинской подготовке, охране труда и газодымозащитной службе. На один билет отводилось не более 10 минут.

Второй этап — физическая подготовка. Здесь возрастной коэффициент не учитывается: все равны перед перекладиной и беговой дорожкой. Конкурсантам предстояло выполнить три норматива: подтягивание на перекладине, челночный бег 10×10 метров и бег на дистанцию в 1 километр. Именно километр, как признавались многие участники, дается тяжелее всего.

Но главное испытание ждало впереди. Специальная дистанция — полоса препятствий, максимально приближенная к условиям реальной работы пожарного. Участники на скорость надевали боевую одежду, включали дыхательный аппарат со сжатым воздухом (ДАСВ), вскрывали дверь бензорезом, выполняли элементы пожарного кроссфита, работали с кувалдой и поражали мишень из водяного ствола. И все это — в полном обмундировании, которое весит около 25 килограммов.

«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП САМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ»

За ходом соревнований наблюдал консультант отдела подготовки и аттестации пожарных и спасателей Департамента ГОЧСиПБ Илья Зиновьев: «Специальная дистанция имитирует условия, в которых пожарные работают в реальной жизни. Это основной этап, самая близкая к их работе показательная дистанция. При подсчете баллов, если результаты у участников одинаковые, победителя определяет именно время прохождения специальной дистанции».

На вопрос о том, бывает ли, что лидер после теории и физики не справляется с полосой, эксперт ответил утвердительно: «Очень часто. А бывает и наоборот — тот человек, который вроде не должен был показывать особых результатов, вдруг выстреливает и входит если не победителем, то в число призеров. Последний этап — самый важный, самый показательный».

Сергей Кульнев — победитель прошлогоднего конкурса из пожарно-спасательного отряда №214. В этом году он не участвовал — по правилам победитель освобождается от соревнований на три года. Но Сергей приехал на полигон, чтобы поддержать своего друга и коллегу Александру Чиботаря, которого готовил к конкурсу.

В беседе с журналистами Сергей признался, что самым сложным для него в прошлом году была дистанция в километр. Особое внимание Сергей уделил весу экипировки: «Аппарат у нас весит 10 с половиной — 11 килограмм. Плюс сама боевая одежда — в общей сложности килограмм 25. В реальной работе мы точно так же бегаем. Когда заходишь в задымленное помещение — всегда в аппарате, всегда в маске, чтобы дышать чистым воздухом, не угореть».

Как он готовил Александру Чиботаря?

«Это мой очень близкий друг. Вместе тренируемся, готовимся, стараемся побеждать», - отмечает Сергей. Прошлогодний результат Сергея в подтягиваниях — 44 раза. Его друг сегодня подтянулся 36 раз.

НАСТОЯЩИЙ МУЛЬТИСПОРТСМЕН

Еще один участник финала — Владимир Звягинцев-Литкенс, пожарный из ПСО №309 участвует в соревнованиях в третий раз. В первый год результат был не очень удачным, в прошлом году он занял пятое место. В этом финале удачно прошел теорию и больше всех подтянулся – 45 раз. Своим коронным упражнением Владимир считает подтягивания: «Я гонки с препятствиями бегаю, у меня хват довольно сильный».

Самым сложным на сегодняшних соревнованиях он назвал километр: «Физически сложно километр бежать, потому что там терпеть надо. Тяжелая дистанция. Полоса препятствий — для кого-то физически, потому что там конская нагрузка: в боёвке можно тепловой удар словить, упражнения тяжелые — пострадавшего 100 килограмм тащить. Очень интенсивная работа. Без подготовки лучше там не выступать».

Владимир работает пожарным около 10 лет. Начал с МЧС, затем перешел в Пожарно-спасательный центр. На «Московских мастерах» оказался не случайно: «Я спортом занимаюсь, и из отряда как спортивного выдвинули меня сюда». Его увлечения — спортивный туризм, гонки с препятствиями. Настоящий мультиспортсмен.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ОГНЕМ

По итогам всех трех этапов определились призеры конкурса. Бронзу завоевал пожарный ПСО №212 Сергей Алуев. Серебро вновь досталось Даниилу Григорьеву из ПСО №204 — он уже становился призером в прошлом году и вновь подтвердил свой высокий класс.

Победителем конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «пожарный» и лучшим пожарным города Москвы 2026 года стал Александру Чиботарь — пожарный ПСО №214 столичного Пожарно-спасательного центра. На полосе препятствий он показал лучшее время — 2 минуты 54 секунды.

«В пожарно-спасательном отряде работаю уже третий год. Участвую в этом конкурсе впервые, - отмечает победитель. - Готовился к этому испытанию на протяжении полугода. В тренировках делал упор на бег и подтягивания».

Все призеры получили дипломы, кубки, медали и денежные гранты от города. Победители конкурса «Московские мастера» получают звание «Московский мастер» и денежные гранты: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 150 тысяч — за третье.

Городской конкурс «Московские мастера» проходит уже 28 лет. За это время он стал главной площадкой для демонстрации мастерства представителей самых разных профессий, объединенных одной целью — делать Москву безопаснее и комфортнее. И соревнования среди пожарных, без сомнения, остаются одними из самых зрелищных и сложных.

Состязания завершились. Победитель определен. Но для пожарных Москвы каждый день — это противостояние с огнем, временем и собственной выносливостью. Конкурс «Московские мастера» лишь раз в году дает возможность остановиться, оглянуться на пройденный путь и понять: ты действительно лучший.

Александру Чиботарь теперь предстоит нести это звание три года — именно столько победитель освобождается от участия в конкурсе. За это время, возможно, подрастет новая смена, и кто-то из молодых пожарных, вдохновленный примером победителя, тоже решит бросить вызов полосе препятствий.