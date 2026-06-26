Дождь и до +22 градусов ожидаются в Москве 26 июня 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 26 июня в Москве не обещает быть летней: дождь, туман, по области гроза. Одевайтесь теплее и не забывайте перед выходом из дома прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 26 июня 2026: температура воздуха

В пятницу, 26 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, местами дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно будет увидеть +20...+22 градуса. Ночью же температура опустится до +8...+10 градусов. Осадков в темное время суток в российской столице не прогнозируется, однако по области возможен туман.

Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В Москве в пятницу, 26 июня, прогнозируются кратковременные осадки. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, последний день рабочей недели будет холодным и мокрым.

«Под аккомпанемент дождей пройдет и последний рабочий день недели, а воздух вновь прогреется только до +20°», - написал синоптик в социальных сетях.

Холодное московское лето 2026 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погодная опасность в Подмосковье

В пятницу, 26 июня, на территории Московской области введен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00 26 июня до 18:00 26 июня. Днем 26 июня в отдельных районах области ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.