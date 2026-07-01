Небольшая облачность и до +30 градусов ожидается в Москве 1 июля 2026 года Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 1 июля, станет для москвичей по-настоящему жарким днем. Первый день второго летнего месяца встретит столицу знойной и сухой погодой. Погода в Москве будет формироваться под влиянием антициклона, который обеспечит малооблачное небо, отсутствие осадков и высокие для начала июля температурные показатели. Это отличный день для прогулок, но с осторожностью из-за жары.

Погода в Москве 1 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 28–30 градусов. Это ощутимое тепло, которое приближается к 30-градусной отметке. Ночью столбики термометров опустятся до 15–17 градусов тепла — будет комфортно и свежо.

Осадки в Москве 1 июля 2026 года

Небо над столицей будет малооблачным. Главная особенность этого дня — полное отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз не ожидается. По области местами возможен небольшой дождь, но в Москве будет солнечно и сухо. Это отличная новость для тех, кто планирует прогулки, работу на открытом воздухе или пикники, но стоит помнить о защите от солнца.

Небольшая облачность и до +30 градусов ожидается в Москве 1 июля 2026 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду будет северо-западным со скоростью 5–10 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление останется стабильным: днем 749 мм ртутного столба, ночью — 748 мм. Это в пределах климатической нормы для начала июля, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Главное предупреждение этого дня связано с жарой. Рекомендуем избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы (с 12:00 до 16:00), пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей. Особого внимания требуют дети и пожилые люди.

Погода в Москве 1 июля — это классический знойный летний день с ясным небом и отсутствием осадков. Отличные условия для пляжного отдыха, прогулок в парках и встреч с друзьями, но с обязательной защитой от солнца. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в четверг, но стоит помнить, что к выходным возможны изменения.