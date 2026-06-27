Облачно с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 27 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суббота, 27 июня, продолжит череду комфортных летних дней в столице. Погода в Москве останется в рамках климатической нормы: без экстремальной жары, но с приятным теплом. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди и умеренный ветер. Это хороший день для прогулок, встреч и отдыха на свежем воздухе — правда, с зонтом на случай внезапного дождя.

Погода в Москве 27 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов. Это комфортная температура, которая подходит и для активного отдыха, и для спокойных прогулок. Ночью столбики термометров опустятся до 8–10 градусов тепла — будет свежо, так что тем, кто планирует задержаться на улице допоздна, стоит захватить легкую кофту.

Осадки в Москве 27 июня года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, но они будут локальными и непродолжительными. В целом осадки не будут носить затяжной характер, так что большинство районов Москвы, скорее всего, останутся сухими. Ночью осадки маловероятны, но местами по области возможен туман. Зонт все же стоит взять с собой, но уже как элемент подстраховки, а не обязательный атрибут.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в субботу будет дуть с северо-запада и запада, его скорость составит 5–10 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление будет держаться на уровне 749 мм ртутного столба днем и ночью, что близко к климатической норме для июня.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на субботу нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге в случае кратковременных дождей, но серьезных осложнений не ожидается.

Погода в Москве 27 июня — это типичный летний выходной: тепло, переменная облачность и минимальный риск попасть под дождь. Отличные условия для прогулок по паркам, встреч с друзьями, выездов на природу и просто отдыха на свежем воздухе. Хорошая новость в том, что в воскресенье и понедельник станет еще теплее — до +25–27 градусов, а дожди будут все менее частыми.